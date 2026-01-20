Juan Antonio López Abadía (Estrella de Levante), nuevo presidente de Agrupal

Juan Antonio López Abadía, director técnico de Estrella de Levante, es desde este martes el nuevo presidente de la Asociación de Industrias Alimentarias de la Región de Murcia (Agrupal). En su primera reunión tras las elecciones de diciembre de 2025, la junta directiva de la centenaria asociación ha elegido por unanimidad al murciano de 51 años como máximo dirigente de la entidad.

Para el nuevo presidente, la sostenibilidad, la digitalización y la innovación, junto con la expansión internacional, seguirán siendo los ejes sobre los que la actividad de Agrupal va a desarrollar sus actuaciones.

López Abadía defiende que, aunque Agrupal es una patronal que ya cuenta con más de cien años de historia, es "dinámica y adaptada a la realidad de las necesidades empresariales actuales".

Currículum Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia, Especialidad Producción.

Máster en Tecnología Cervecera por la Escuela Superior de Cerveza y Malta adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid, graduado con la distinción Doctor Garrido.

Actualmente es director técnico en Estrella de Levante donde trabaja desde el año 1999.

También dirige el Departamento de Optimización de Energía y Medio Ambiente de Damm.

La nueva junta directiva

La convocatoria electoral estipulada en los estatutos de la agrupación dio como resultado una nueva junta directiva, compuesta por los representantes de Marín Giménez Hermanos, Fripozo, Hero España, Manuel García Campoy, Faroliva, Hida Alimentación, Estrella de Levante, Conservas el Raal, Bodegas Carchelo, Mensajero Alimentación, Agrucapers, Congelados Pedáneo, Juver Alimentación y Salazones Garre.

"Esta junta directiva recibe el legado de las anteriores, especialmente representadas en la figura de nuestro anterior presidente, José García Gómez, cuya magnifica labor nos permite afrontar el futuro desde la estabilidad, la unidad empresarial y la estrecha colaboración con las distintas administraciones y organizaciones, tal y como se ha hecho hasta ahora”, explica el director técnico de Estrella de Levante.

Agrupal reúne a las principales empresas del sector alimentario de la región, con más de 80 industrias alimentarias asociadas. Su misión es representar y defender los intereses del sector, facilitar servicios a las empresas asociadas (formación, asesoría técnica y comercial, apoyo a I+D+i y promoción exterior) y articular iniciativas colectivas que aumenten la competitividad y favorezcan la internacionalización del tejido productivo regional.