Una joven estudiante de cocina murciana compite en el certamen nacional de Le Cordon Bleu

El certamen nacional Premio Promesas de la Alta Cocina, impulsado por Le Cordon Bleu Madrid, cuenta en esta edición con la participación de una estudiante murciana, que representa a la Región de Murcia entre un amplio grupo de jóvenes talentos seleccionados de toda España. La joven Ana González Carrillo, que se está formando en el IES La Flota, representará a la comunidad en la siguiente fase de este concurso en busca de un puesto en la final nacional.

El concurso reúne a futuros chefs procedentes de 30 escuelas repartidas en 20 provincias, lo que sitúa a la Región dentro de un escaparate nacional de alto nivel gastronómico.

Los aspirantes deben presentar una videorreceta preparando una codorniz rellena con patatas suflé

En esta primera fase, los aspirantes deben presentar una videorreceta de un máximo de cinco minutos, en la que demuestran tanto su destreza técnica como su capacidad creativa. La propuesta común sobre la que trabajan todos los candidatos es una codorniz rellena con patatas suflé, acompañada de salsa y guarnición de libre elección. El uso de productos de temporada y vinculados al territorio de origen es uno de los aspectos especialmente valorados por la organización, un punto en el que la candidata murciana puede poner en valor la despensa regional.

Votaciones hasta el 20 de febrero

Las votaciones a través de redes sociales supondrán el 15% de la puntuación final, que se completará con la valoración de un jurado profesional integrado por chefs y profesores de la Escuela. El plazo para apoyar a los participantes estará abierto hasta el 20 de febrero, mientras que el 23 de febrero se darán a conocer los diez finalistas que competirán en la gran final, prevista para el 14 de abril en la sede de Le Cordon Bleu Madrid.

Para votar la vídeo receta de Ana González Carrillo, pulsa aquí .

Los finalistas deberán elaborar su plato en directo ante un jurado de reconocido prestigio dentro del panorama gastronómico nacional. En la última edición, este jurado estuvo presidido por Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau, distinguido con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, y en anteriores convocatorias ha contado con figuras como Joan Roca, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz o Nacho Manzano, entre otros.

El 23 de febrero se darán a conocer los diez finalistas

En cuanto a la procedencia de los participantes, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el mayor número de candidatos en esta fase, aunque el certamen también cuenta con representación de comunidades como Murcia, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Canarias, Madrid, Galicia, Navarra e Islas Baleares.

Con catorce ediciones a sus espaldas, el Premio Promesas de la Alta Cocina se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso para jóvenes cocineros menores de 25 años que cursan su último año de formación. El concurso ofrece como principal incentivo dos becas para continuar estudios en Le Cordon Bleu Madrid, valoradas en 24.000 y 9.000 euros, además de una ayuda económica para el centro del ganador. En la pasada edición, la vencedora fue María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña.