José A. Martínez, presidente de ANPE: "Invertir en educación es la base de todo, es sinónimo de éxito"

José Antonio Martínez Robles (Molina de Segura, 1984), licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, doctor en Ciencias de la Salud, máster en Actividad Física Terapéutica y funcionario de carrera de Educación desde 2010, es desde el pasado sábado el nuevo presidente de ANPE, uno de los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo de la Región de Murcia, un puesto en el que ha cogido el relevo de Clemente Hernández, quien ha estado al frente de la organización sindical durante los últimos 24 años.

El sábado fue elegido nuevo presidente de ANPE. ¿Cómo acoge el nombramiento y quiénes le acompañarán?

Lo acojo con una enorme responsabilidad, con la responsabilidad que supone el defender a los más de 24.000 docentes de la enseñanza pública de la Región de Murcia, y lo hago con el peso que me otorga el haber formado parte del ANPE durante más de diez años en diferentes puestos de responsabilidad, conociendo la línea y filosofía del sindicato. En el encuentro del fin de semana se eligió al Secretariado Permanente, así como al Comité Ejecutivo y al Consejo Sindical Autonómico y aunque se buscó la paridad, al igual que ocurre en el ámbito educativo, predomina la presencia de mujeres. En esta etapa me acompañarán Antonio Salmerón, María Dolores Caballero, Diego Jesús Romera, Mercedes Carrillo, Laura Calero, Bienvenido Carrillo, Adelia Gálvez y Francisca Cayuela.

¿Cómo afronta la nueva etapa?

No hay nada más gratificante que ayudar a nuestros compañeros de profesión cuando tienen algún problema o duda, a la hora que se presente. Por lo que trabajaremos sin horarios y estaremos disponibles para cualquier docente que nos reclame.

¿Cuáles son los retos que se plantea como presidente de ANPE?

El primero, ganar las elecciones sindicales de diciembre de este año 2026 para lograr tener la máxima representación en la Mesa Sectorial de Educación y defender nuestros derechos. Otro de los objetivos es el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad Docente que se aprobó en 2013 y que sigue sin desarrollar, norma en la que se incluye la presunción de inocencia del docente y el derecho a la defensa jurídica. También lucharemos para lograr una subida salarial, ya que la última no es suficiente y hemos perdido un 22% de poder adquisitivo en la última década; queremos lograr una reducción de ratios real -18 alumnos en las aulas de Infantil, 20 en Primaria y 22 en ESO y Bachillerato- para ofrecer una educación de calidad; es necesario contar con más apoyos en el aula, con un orientador en cada colegio y más profesores de servicios a la comunidad. Entre los retos también está la convocatoria de plazas de catedráticos para Secundaria, Artes Plásticas y Diseño y Escuelas Oficiales de Idiomas; la reducción de la burocracia; la de los días trabajados por interinos para el cobro del verano; mayores ofertas de empleo y un plan de mejora de infraestructuras, climatización y espacios de sombra en los centros.

¿Cómo es la relación con la Consejería de Educación?

La relación es correcta. Tenemos capacidad de diálogo y negociación, como se ha demostrado con la última oferta de 1.600 plazas para maestros o la implantación de la jornada de 35 horas. Pero no dejamos de lado que somos un sindicato exigente y reivindicativo.

Dentro de la radiografía del curso 2025-2026, ¿cuál es actualmente el principal problema de la educación pública: falta de profesorado, ratios, burocracia, o algo distinto?

El principal problema es la financiación. Invertir en educación es la base de todo, es sinónimo de éxito, y con una mayor financiación se lograría todo lo demás: mejores plantillas, mejores salarios, reducir ratios y burocracia, así como mejorar las infraestructuras. Pero también los docentes señalan como los principales problemas que encuentran a la hora de hacer su trabajo las faltas de respeto, los problemas para dar clase y la burocracia, según la última memoria del Defensor del Profesor.

Una de las reivindicaciones de ANPE ha sido el que se cubran las vacantes, las sustituciones. ¿Se está normalizando la falta de profesorado o los problemas que hay para encontrar profesionales que den clase en FP?

En Secundaria y Formación Profesional está siendo complicado porque vemos cada inicio de curso como cientos de alumnos se quedan sin dar clase y sin la educación que merecen porque los profesionales optan por marcharse al sector privado. Para evitar esta fuga es necesario que se mejoren las condiciones laborales y que esta mejora sea efectiva. Encima de la mesa de la Consejería está el que las sustituciones sean más ágiles porque cuando se bloquean durante semanas terminan afectando al alumno, les corta el ritmo del curriculum. Por eso exigimos que las sustituciones sean inmediatas y que los alumnos cuenten con un profesor en el aula lo antes posible.

¿Qué pesa más en la fuga de docentes: salarios, clima escolar, inestabilidad o burocracia?

Todo pasa factura, incluso la salud mental de los docentes. La propia salud mental es algo en lo que trabajar y mejorar, ya que termina repercutiendo también en los alumnos y las familias. La carga burocrática también pesa mucho, el tener que dedicar casi más tiempo al trabajo administrativo que a la labor docente.

¿Afecta la alta temporalidad del profesorado, el que los alumnos tengan un maestro distinto cada uno o dos años, al funcionamiento de los centros y a los propios proyectos educativos?

Efectivamente afecta. Por eso buscamos que las ofertas de empleo sean lo más altas posible y con ello se logre dar más estabilidad a las plantillas. En los centros hay programas educativos de bienestar, huertos escolares, Erasmus o digitales, y el feedback se pierde si se cambia de profesorado cada año. Por ello reclamamos más estabilidad para los docentes, ya que de ello depende que los programas educativos tengan mejores resultados.

¿Qué opina del modelo para mantener a los alumnos en el colegio hasta los 14 años, en primero y segundo de ESO?

Todo lo que sea mejorar lo vemos bien. Pero faltan recursos y espacio en los centros educativos, ya que no todos los que lo han solicitado reúnen los requisitos. De lo que estamos en contra es de la itinerancia de profesores entre centros y estaremos muy atentos a que esto no se produzca y que cada profesor tenga una jornada completa en el centro asignado.

Este año tenemos en la Región de Murcia oposiciones al cuerpo de maestros. ¿Cómo esperan que sea el proceso tras los incidentes del pasado año en Secundaria?

A nivel autonómico hemos incorporado mejoras como el aumento de plazas, que el proceso sea más transparente publicando con tiempo suficiente los criterios de clasificación y valoración y que una comisión prepare los supuestos prácticos. Es cierto que en esta convocatoria se alcanza una cifra histórica, pero sigue siendo insuficiente porque no logrará bajar la interinidad del 12% actual al objetivo del 6%.