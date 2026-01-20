Iryo, la compañía bajo el foco tras el accidente de Córdoba, planeaba traer sus trenes a la Región

Iryo, la compañía ferroviaria ítalo-española en el ojo del huracán por estar involucrada de forma directa en el trágico accidente entre trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha dejado al menos 39 muertos y más de 100 heridos, estudiaba la posibilidad de llegar a la Región de Murcia para conectarla con Madrid.

El tren de Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid de Alta Velocidad se salía a última hora de la tarde de las vías en primer lugar y causaba como consecuencia el accidente de un Alvia de Renfe que hacía la línea Madrid-Huelva.

Un siniestro que el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó de "tremendamente extraño" porque se produjo en una recta: tanto el tren de Iryo era "nuevo" y el tramo de la vía por el que transitaba también estaba "renovado".

A falta del avance de una investigación técnica más en profundidad que determine las causas exactas del fatal incidente -el primero de la historia de la Alta Velocidad en nuestro país-, el accidente se habría producido primero por el descarrilamiento del tren perteneciente mayoritariamente al Estado italiano y que viene luchando con Renfe por conseguir el mayor volumen de convoyes, frecuencias y viajeros en España.

Así, los planes de expansión en Iryo en nuestro país seguían hasta ahora en aumento y no se descartaba que pudiese ofertar un nuevo servicio de Alta Velocidad -sumado al que prestan en la actualidad la operadora pública Renfe y la compañía francesa Ouigo- desde la estación del Carmen de Murcia. La ruptura del Gobierno regional PP-Vox bloqueó la opción: al actual equipo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que dirige Jorge García Montoro ahora "no le consta" que Iryo vaya a traer su Alta Velocidad (al menos a corto plazo) a la Región, tal y como apuntaron a La Opinión este mismo lunes.

El exconsejero Pancorbo se llegó a reunir en Madrid con la compañía para avanzar en los trámites para que llegase el servicio

Lo último que se sabía al respecto es que el anterior consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo (cuando Vox formaba parte del Ejecutivo murciano de coalición), se reunió en marzo de 2024 con representantes de Iryo en Madrid para abordar la opción de que sus trenes de Alta Velocidad lleguen a la Región de Murcia, con el objetivo de aumentar la oferta de servicios entonces (quedaba aún medio año para que los de Ouigo desembarcaran en Murcia a precios más competitivos para conectar la Comunidad con la capital de España).

Desde la operadora se comprometieron entonces a empezar a estudiar la propuesta del Gobierno regional de cara a 2026, ya que Adif iba a lanzar, aseguraron entonces, un proceso estructurado para entrar en los nuevos acuerdos marco.