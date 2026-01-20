La gripe sigue cayendo en la Región y se desploma hasta los 1.312 casos en la última semana

Los virus respiratorios se han estabilizado en la Región de Murcia en el ecuador del mes enero y únicamente registran un aumento del 2% en la última semana, según recoge el último informe de la Red Centinela de Vigilancia de la Consejería de Salud murciana dado a conocer este martes.

En la semana tres de este año 2026 -la que va del 12 al 18 de enero- se mantiene estable la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en Atención Primaria, situándose en 810 casos por 100.000 habitantes y un incremento del 10%. La incidencia de gripe disminuye un 33,7% respecto a la semana anterior, con 82 casos por 100.000 habitantes; y aumenta ligeramente la incidencia de infección por bronquitis-bronquiolitis aguda, con un aumento del 4,4%; mientras que los casos de covid no registran variación respecto a las cifras de una semana antes.

Salud señala que en la última semana se han notificado 12.909 nuevos casos de infecciones respiratorias agudas, de los cuales 1.677 han sido de bronquitis-bronquiolitis, 1.312 de gripe y 12 de coronavirus.

Pese a la estabilización de los virus respiratorios en estas primeras semanas de enero en la Región de Murcia, la Consejería de Salud prorrogaba hace solo unos días la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios y hospitales. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó el jueves la orden de Salud que prorroga el uso obligatorio de este elemento de protección hasta el 28 de enero, medida que seguirá vigente en hospitales públicos y privados, centros de salud de Atención Primaria y centros de Salud Mental, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP).

La obligatoriedad del uso de la mascarilla entró en vigor el 9 de diciembre ante el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en la Región, y se prorrogó a finales de diciembre hasta el 14 de enero. Estas decisiones se han adoptado "siempre en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables", insiste el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

"Es una medida que, además, nos permite anticiparnos a los posibles efectos que el aumento de las infecciones respiratorias agudas pudiera tener en la presión asistencial", explica.