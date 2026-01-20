Denuncian el cierre del centro de control del Arco Noroeste

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha acusado al Partido Popular «de estafar a todos los ciudadanos de la Región de Murcia tras publicar un pliego para el mantenimiento de la Autovía del Arco Noroeste que elimina el centro de control de esta vía, considerada la autovía más segura de toda la Región».

Martínez Alpañez ha asegurado que esta decisión supone un «grave retroceso» en materia de seguridad vial, y que deja «abandonados a cinco trabajadores que prestaban servicio en ese centro de control», según informaron fuentes del partido en una nota de prensa. «El PP no solo recorta en seguridad, sino que también recorta en empleo, demostrando una vez más su absoluto desprecio por los trabajadores», ha señalado.

Martínez Alpáñez ha exigido al Gobierno regional que «paralice de inmediato el concurso

Por ello, el parlamentario ha exigido al Gobierno regional que «paralice de inmediato el concurso y modifique el pliego de condiciones», de manera que se garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de una infraestructura que consideran «esencial para el desarrollo económico y turístico de toda la comarca del Noroeste».

Asimismo, Martínez Alpañez ha afirmado que la supresión de este control tendrá «graves consecuencias». «¿Cómo se van a desplazar los vecinos al hospital Virgen de la Arrixaca? ¿Cómo van a poder transportar sus mercancías las empresas de toda la comarca si el PP decide desmantelar el mantenimiento de una vía básica para la Región?», ha cuestionado. Finalmente, ha subrayado que Vox «no va a permitir que el PP continúe deteriorando infraestructuras estratégicas mientras presume de gestión». «La seguridad de los ciudadanos, el empleo y el desarrollo económico no pueden ser moneda de cambio de los recortes del PP», ha concluido.

Antonio Landáburu, diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu / L.O.

El PP niega recortes en la seguridad de la RM-15 y acusa a Vox de difundir falsedades

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha acusado a Vox de “mentir” al afirmar que el nuevo pliego de conservación de la RM-15, la Autovía del Noroeste, suponga un recorte en el mantenimiento o en la seguridad vial de esta infraestructura. Según ha defendido, el contrato licitado no desmantela ni reduce los servicios de conservación, y garantiza la atención ante cualquier incidencia.

Landáburu ha explicado que el pliego incluye la obligatoriedad de disponer de retenes de actuación inmediata las 24 horas del día, así como protocolos de aviso y coordinación con el servicio de emergencias 112, con el objetivo de asegurar una respuesta rápida ante accidentes o situaciones excepcionales.

Landáburu: "Vox confunde el Arco Noroeste con la Autovía del Noroeste, donde la seguridad vial está plenamente garantizada"

El parlamentario popular ha reprochado además a Vox que confunda la Autovía del Noroeste con el Arco Noroeste, dos infraestructuras distintas, y ha subrayado que en la RM-15 “la seguridad vial está plenamente garantizada”. En este sentido, ha recordado que todos los contratos de conservación contemplan actuaciones de vigilancia de las vías, atención a accidentes e incidentes, y respuesta ante emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, incendios u otras situaciones extraordinarias.

En relación con el sistema de cámaras de la RM-15, Landáburu ha precisado que ningún contrato de conservación de carreteras, ni el actual ni los anteriores, incluye un servicio de control de cámaras. Según ha detallado, fue la empresa concesionaria la que decidió implantar este sistema con fines de gestión económica, limitándose al recuento del número de vehículos que circulan por la vía.

Asimismo, ha recalcado que es la concesionaria la responsable de la situación laboral de los trabajadores vinculados a este servicio, y que estos no pueden ser subrogados en el nuevo contrato, ya que su actividad no está ni ha estado contemplada en los contratos de conservación de carreteras.

Para Landáburu, Vox está intentando "generar alarmismo con falsedades" y confunde, "quizá de forma premeditada", la RM-15 con el Arco Noroeste, una infraestructura que, según ha recordado, sigue pendiente de finalización por parte del Gobierno de España. El diputado ha concluido criticando la actitud del partido, al que ha acusado de recurrir a la demagogia y el populismo.