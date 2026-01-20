El campo murciano confirma que volverá a movilizarse el 29 de enero con tractoradas y reparto de productos

El campo murciano volverá a hacerse oír en las calles. Las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia —Asaja, Coag y UPA— han confirmado oficialmente este martes la convocatoria de una jornada de protesta el próximo 29 de enero, una movilización que incluirá tractoradas, cortes simbólicos de carreteras y el reparto de productos agrícolas como gesto para visibilizar lo que, a su juicio, está en juego tanto para los productores como para los consumidores.

La convocatoria viene a ratificar y ampliar lo que ya se había avanzado en días anteriores: el sector agrario regional se suma a las movilizaciones estatales ante una situación que consideran insostenible y que acumula problemas estructurales sin resolver. Bajo el lema ‘Sobran los motivos’, los agricultores y ganaderos murcianos saldrán de nuevo a la calle para reclamar respuestas urgentes de las administraciones.

Según explican las tres organizaciones en su comunicado conjunto, la protesta se enmarca en una dinámica de movilizaciones acordada a nivel nacional (sobre todo con motivo de acuerdo con Mercosur y la PAC) y que se desarrollará de forma simultánea en distintas comunidades autónomas. La razón de fondo es la "complicada situación que atraviesa el sector", marcada por la incertidumbre, el aumento de los costes de producción y un marco normativo que, denuncian, no se adapta a la realidad del campo.

'Sobra los motivos' será el lema de la gran manifestación

Las organizaciones agrarias enumeran motivos en todos los niveles, muchos de ellos estrictamente autonómicos. En el ámbito europeo e internacional, señalan la reforma de la Política Agraria Común y los acuerdos comerciales con terceros países, como el de Mercosur, mientras que a nivel estatal apuntan a problemas históricos como el agua, la burocracia, los seguros agrarios o el encarecimiento de los insumos. En el plano autonómico, ponen el foco en la Ley del Mar Menor y en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

No obstante, en la Región de Murcia las reivindicaciones hídricas adquieren un protagonismo especial. Asaja, Coag y UPA sitúan entre sus principales exigencias la defensa del Trasvase Tajo-Segura, reclamando una revisión de los caudales ecológicos del Alto Tajo y unas reglas de explotación del acueducto "basadas en criterios estrictamente técnicos". También alertan del impacto que tendría para el regadío un precio del agua inasumible para la producción de alimentos.

Tractorada organizada por las organizaciones agrarias en Murcia en 2024. / Juan Carlos Caval

Otra de las grandes preocupaciones que planea sobre la movilización es la amenaza del cierre de acuíferos sobreexplotados a partir de 2027, una medida que, advierten, podría dejar sin alternativas a numerosas explotaciones agrícolas. Por ello, reclaman una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua mientras no existan recursos hídricos alternativos y exigen que la planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura garantice el agua necesaria para el regadío y los denominados regadíos sociales.

El listado de demandas incluye además un presupuesto suficiente para la PAC 2028-2034, actualizado con el IPC y mantenido sobre sus dos pilares actuales; acuerdos comerciales "justos y basados en la reciprocidad"; una estrategia eficaz de incorporación de jóvenes al campo; la modificación de la Ley del Mar Menor para compatibilizar la protección ambiental con la actividad agraria; y una mayor protección del sector ganadero.

Las organizaciones también reclaman avances en la Ley de la Cadena Alimentaria, con la creación y dotación real de un órgano autonómico de control, estudios sobre costes de producción y formación de precios, así como una simplificación normativa que facilite el trabajo diario de agricultores y ganaderos. A ello se suman peticiones sobre sanidad vegetal, uso de drones en agricultura, seguros agrarios adaptados a la realidad del campo y la implantación de un carné profesional agrario que evite trámites repetitivos.

Asaja, Coag y UPA se muestran convencidas de que la movilización conjunta puede volver a dar frutos, como ocurrió tras anteriores protestas, que derivaron en acuerdos y medidas tanto del Gobierno central como del Ejecutivo regional. Por ello, hacen un llamamiento a la participación masiva el próximo 29 de enero y animan a sumarse a todas aquellas organizaciones y entidades que apuesten por un medio rural vivo, sustentado en explotaciones familiares y profesionales capaces de producir alimentos sanos y seguros y de contribuir a la protección del medio ambiente.