El día que Brad Pitt estuvo en Murcia para rodar una superproducción de Hollywood

Hubo un día hace ya más de 10 años en el que Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Díaz y Brad Pitt estuvieron juntos rodando una nueva película en un pueblo de Murcia. Los vecinos quizá hayan olvidado aquel fin de semana de 2012 de camiones de rodaje, carreteras cortadas y actores internacionales.

La cinta que se estaba grabando en ese momento era The Counselor (El consejero, en su versión española), dirigida por Ridley Scott y se desarrolló, concretamente, en parajes como el Término de Arriba, la Ruta de la Pedrera y la carretera RM-403, que une a la Comunidad murciana con Ontur (Albacete).

'The counselor' fue la película que se rodó en parte en Jumilla. / L. O.

Cuando Jumilla se transformó en el desierto de Ciudad Juárez

Fueron tres los días que la producción de la película americana reservó las citadas localizaciones de Jumilla para que su espectacular elenco diera rienda suelta a su talento interpretativo, y convertir así el municipio del Altiplano en el árido desierto de Ciudad Juárez, en México (escenario clave de este thriller criminal).

A la presencia de las estrellas de Hollywood se sumó la del propio Ridley Scott, director de películas míticas como Alien, Blade Runner, Gladiator o Thelma y Louise. El inglés fue uno de los grandes reclamos de aquellos días.

La película cuenta la historia de un respetado abogado americano (Michael Fassbender) decide participar por primera vez en una operación de tráfico de drogas en la frontera mexicana con el fin de conseguir dinero para casarse con su novia (Penélope Cruz). Sus contactos con los cárteles son Reiner (Javier Bardem), un capo de la droga muy enamorado de su chica, la sexy y ambiciosa Malkina (Cameron Diaz), y Westray (Brad Pitt), un intermediario amigo suyo.

Un momento del rodaje de 'The Counselor' en Jumilla. / Gloria Nicolás

Un rodaje de más de 300 personas

La incursión estadounidense en la zona y su necesidad de extras supuso un despliegue sin precedentes. Un equipo formado por más de 300 personas, entre técnicos, actores secundarios, producción y personal auxiliar, se trasladó a Jumilla para grabar las escenas de exteriores.

Conscientes de la relevancia internacional del proyecto, el Ayuntamiento autorizó el corte de varios caminos rurales, previa solicitud de permisos a la Comunidad Autónoma de Murcia, para que el rodaje pudiera desarrollarse sin interrupciones.

Brad Pitt, en The Counselor. / Prime Video

Curiosos y escenas de acción en pleno Altiplano

El rodaje no pasó desapercibido para ningún vecino. Durante esos días, decenas de curiosos jumillanos se acercaron hasta los alrededores de la zona de rodaje con la esperanza de ver a alguna de las rutilantes estrella de Hollywood o conseguir un autógrafo.

La carretera RM-403 permaneció cortada en varios tramos, con desvíos provisionales, mientras se grababan escenas de acción en las que un vehículo policial intentaba dar caza a un camión en pleno "desierto". A pesar de la espectacularidad, no siempre fue posible ver a las estrellas. Sin embargo, unos pocos todavía recuerda con ilusión cómo Jumilla se convirtió aquellos días en un auténtico plató de cine.

Rodaje de la película de acción F.A.S.T. en la calle Trapería de Murcia. / Juan Carlos Caval

Cuando Murcia se transformó en Budapest

La primera semana de noviembre de 2025 otra superproducción de Hollywood aterrizó en Murcia para convertir la capital del Segura en la elegante ciudad imperial de Budapest. Para llevar a cabo su rodaje, la productora estadounidense solicitó grabar en dos puntos del municipio.

El primero de ellos era el Aeropuerto Internacional de la Región, que estuvo reservado para el día 31 de octubre. El otro punto estaba ubicado en el centro y se dividió entre tres calles de la ciudad: Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolás Salzillo. Estas vías permanecieron cerradas al público el 5 de noviembre. No obstante, la productora necesitó la zona del 3 a 6 para preparar las localizaciones y desmontar lo instalado.