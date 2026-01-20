Una aurora boreal ilumina el cielo de la Región de Murcia

Un fenómeno tan excepcional como inesperado ha sorprendido esta pasada madrugada a vecinos de la Región de Murcia: una aurora boreal ha sido visible en distintos puntos del territorio, algo extremadamente poco frecuente en latitudes tan meridionales. El episodio ha quedado documentado gracias a varios aficionados a la meteorología y la fotografía astronómica, que compartieron imágenes y testimonios en redes sociales.

El perfil especializado Meteorihuela fue uno de los primeros en compartir este sorpresivo fenómeno al publicar una imagen de la aurora boreal esta madrugada del 20 de enero, junto al Embalse de La Risca, en Moratalla.

"En las últimas horas, el sol ha emitido una potente llamarada y una eyección de masa coronal, provocando este fenómeno", indican desde el portal meteorológico. La fotografía, tomada por Antonio Sevilla en condiciones de baja contaminación lumínica, muestra un resplandor y rojizo sobre el horizonte, característico de este tipo de eventos.

En la Región de Murcia, el espectáculo fue visible sobre todo desde áreas con cielos despejados y escasa iluminación artificial, donde algunos observadores lograron captar el fenómeno a simple vista o mediante largas exposiciones fotográficas.

En la misma línea, el usuario Jorge Méndez confirmó el avistamiento con otro mensaje en la red social X: "Otra vez la aurora boreal en España, foto desde Jaraiz de la Vera", haciendo alusión a un avistamiento en dicha localidad de Cáceres.

En otras zonas de España como Guadalajara o Santander también se ha podido disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas procedentes del sol impactan contra el campo magnético terrestre y excitan los gases de la atmósfera, generando cortinas de luz de distintos colores. Aunque son habituales en zonas cercanas al círculo polar, solo durante episodios muy intensos de tormenta geomagnética pueden llegar a observarse en España, y aún más excepcionalmente en el sureste peninsular.