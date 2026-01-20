La Asamblea Regional se suma al luto oficial decretado en España por el accidente ferroviario en Adamuz

La Asamblea Regional de Murcia se ha sumado al luto oficial decretado en España por el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Durante tres días, las banderas del Parlamento regional ondearán a media asta como muestra de respeto y recuerdo a las personas fallecidas, así como de solidaridad con sus familias y con las personas heridas.

"Desde la Asamblea Regional trasladamos nuestro más sentido pésame y acompañamos en el dolor a todos los afectados por esta tragedia", han apuntado fuentes del Parlamento autonómico en un comunicado.