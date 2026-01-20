Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Arde un camión en la A-30 a la altura de la salida de Valladolises

El propio conductor alertó de las llamas a los servicios de emergencias

El vehículo ardiendo

El vehículo ardiendo / BOMBEROS DE MURCIA

E.P.

Los bomberos de Murcia han sofocado el incendio de un camión en la A-30, en la salida 166 a la pedanía murciana de Valladolises, sentido Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo.

El incendio ocurrió a las 6.40 horas y fue el propio conductor el que dió aviso al 1-1-2. Al lugar acudieron dos vehículos de los bomberos con 7 efectivos, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

El incidente se saldó sin heridos y ralentizó el tráfico en la zona.

