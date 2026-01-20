Incendio
Arde un camión en la A-30 a la altura de la salida de Valladolises
El propio conductor alertó de las llamas a los servicios de emergencias
E.P.
Los bomberos de Murcia han sofocado el incendio de un camión en la A-30, en la salida 166 a la pedanía murciana de Valladolises, sentido Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo.
El incendio ocurrió a las 6.40 horas y fue el propio conductor el que dió aviso al 1-1-2. Al lugar acudieron dos vehículos de los bomberos con 7 efectivos, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.
El incidente se saldó sin heridos y ralentizó el tráfico en la zona.
- Fallece una niña de 9 años por atragantamiento en Murcia
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- Un hombre muere de un disparo en la entrada a su vivienda en El Algar
- En directo: UD Ibiza-Real Murcia
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- No es Venecia ni el Caribe: descubre una ruta en Murcia sobre la que puedes caminar sobre el agua