Antonio Varón, psicólogo de emergencias: "Las secuelas de un accidente de este tipo son para toda la vida"

El accidente ferroviario de dos trenes de alta velocidad en la noche del domingo en Córdoba en el que han perdido la vida cerca de medio centenar de viajeros es uno de los siniestros más complicados para los profesionales de la psicología, ya que hay distintos perfiles de afectados con un dolor y una incertidumbre ante lo que está por venir que difícilmente es cuantificable.

"Cada persona es un mundo, pero ante una situación de esta envergadura aparecen sentimientos de dolor y sufrimiento, sentimientos de duda y de culpa de qué hubiera pasado si se hubiera actuado de otra manera, si se hubiera podido evitar", según explica el psicólogo murciano y vocal de Emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Antonio Varón.

El especialista indica que hay distintos perfiles de afectados: por un lado están los supervivientes, que han vivido una situación dramática en la que han visto a personas heridas o fallecidas y en la que han intentado ponerse a salvo, "algo que les afectará en su día a día"; los familiares, tanto de los fallecidos como de los viajeros a los que aún no han podido localizar, y que están viviendo momentos de gran incertidumbre, lo que les hace estar en una especie de burbuja; y los propios trabajadores de los servicios esenciales y voluntarios que acudieron en las primeras horas, "quienes han intervenido con grandes dificultades sobre el terreno y visto cosas que les dejará huella".

Varón afirma que para quienes han perdido a un ser querido "las secuelas de un accidente de este tipo son para toda la vida" y hay que trabajar con ellos "con pequeños pasos, para hacerles ver que tienen que seguir con sus vidas pese al momento tan duro que están viviendo. No es algo contra lo que tengan que luchar sino que tendrán que aprender a vivir con ello".

El experto en Emergencias apunta la importancia y el papel que tienen los psicólogos en estas situaciones, "en las primeras horas para dar información clara sobre lo que está sucediendo y ayudar a gestionar las emociones", así como para "ayudarles a darle sentido a ese momento". Los psicólogos "sabemos cuál es el momento más adecuado para hablar de cuestiones concretas del accidente y acompañar en la gestión emociones para reducir las secuelas a largo plazo".