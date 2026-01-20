Alianzas murcianas para impulsar el hidrógeno verde y los gases renovables como palanca industrial

La transición energética dio este martes un nuevo paso en la Región de Murcia con la celebración de la Asamblea General de la Asociación del Hidrógeno Verde y Gases Renovables (AHMUR), un encuentro que sirvió para escenificar la integración de la entidad en la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) y para reforzar el papel del hidrógeno verde, el biometano y otros vectores energéticos como motores de innovación, empleo y competitividad industrial.

El acto contó con la participación del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; el presidente de FREMM, Alfonso Hernández; el presidente de AHMUR, Eduardo Piné; y el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad.

El presidente de Fremm subrayó que la incorporación de Ahmur a la federación responde a una apuesta estratégica por tecnologías emergentes que, aunque aún "están en ciernes", marcarán el futuro del tejido productivo. Hernández recordó que el hidrógeno verde vive hoy una situación similar a la de la energía solar hace quince años, cuando no era económicamente viable. "Gracias a la tecnología y a la apuesta decidida de la sociedad y de organizaciones empresariales, hoy es una realidad competitiva y sostenible", afirmó.

La federación, explicó, ofrecerá a Ahmur cobertura jurídica, económica, formativa y de medios, con el objetivo de ayudar a la asociación a "escalar" sus proyectos. En esa línea, avanzó que FREMM pondrá en marcha un aula específica de formación en hidrógeno verde para anticiparse a la demanda de perfiles cualificados. Aunque su inauguración estaba prevista para este lunes, el acto fue aplazado por el luto oficial decretado en España tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Por su parte, Eduardo Piné destacó que Ahmur existe para dar respuesta a las necesidades de descarbonización del sector industrial y para actuar como una herramienta útil al servicio del desarrollo regional. A su juicio, los proyectos de hidrógeno y gases renovables deben entenderse como "infraestructuras necesarias", comparables a las redes eléctricas o de agua, y no como iniciativas aisladas de un promotor. "Son ecosistemas que generan empleo y actividad económica y permiten que la Región de Murcia siga siendo un referente en el uso eficiente de los recursos", señaló.

Piné recordó que la Región cuenta con uno de los proyectos de hidrógeno verde más relevantes de Europa, impulsado por Repsol y Enagás Renovable en el Valle de Escombreras, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2029. Ese proyecto tractor, explicó, permitirá el desarrollo de soluciones a menor escala para empresas medianas y pequeñas, así como aplicaciones industriales que sustituyan combustibles fósiles.

Momentos previos a la Asamblea General de la Asociación del Hidrógeno Verde en la Región de Murcia en la sede de la Fremm. / L.O.

El consejero Juan María Vázquez situó estas iniciativas en el contexto de una región "industrial e innovadora", con más de 88.000 empleos vinculados a la industria. Subrayó que Murcia se está posicionando en la vanguardia energética gracias a un ecosistema que incluye grandes inversiones, universidades y centros de formación. En el caso del hidrógeno verde, destacó que la futura planta de Escombreras contará con un electrolizador de 100 megavatios, "prácticamente el doble de la mayor instalación existente hoy en Europa", lo que supone "ciencia, innovación y desarrollo tecnológico".

Vázquez también puso en valor las inversiones en infraestructuras eléctricas y suelo industrial, así como el nuevo Plan Industrial 2026-2035, que se presentará el próximo 2 de febrero y que aspira a acompañar la transformación de los sectores tradicionales con nuevas oportunidades ligadas a la industria innovadora.

Desde Croem, Miguel López Abad insistió en que la descarbonización no solo debe medirse en términos de empleo creado, sino también en empleo mantenido. “Adaptarse a la normativa europea y a la transición ecológica es clave para que nuestras empresas sigan siendo competitivas”, afirmó, subrayando la importancia de contar con asociaciones como AHMUR para acompañar ese proceso.

Biogás y biometano: tecnología madura y polémica local

Dentro del debate energético, uno de los puntos más sensibles es el desarrollo del biogás y el biometano, tecnologías que generan un notable rechazo social en algunos municipios de la Región. Eduardo Piné reconoció que toda innovación genera dudas, especialmente cuando es poco conocida, pero recordó que en Europa estas soluciones están plenamente implantadas. "Hay casi 20.000 plantas de biogás y unas 2.000 de biometano; solo Francia cuenta con cerca de 700 y crece a un ritmo de cien nuevas plantas al año", explicó.

A su juicio, el problema no es tecnológico, sino de percepción y comunicación. Por un lado, falta trasladar de forma clara el impacto positivo de estas infraestructuras en la mejora ambiental y en la gestión de residuos. Por otro, influyen los escasos ejemplos existentes en España y el peso que tienen los casos negativos frente a los positivos. "Un mal ejemplo llega a muchos sitios; los buenos, a veces no tanto", lamentó.

Piné defendió que el biometano es una herramienta clave para apoyar al sector agrícola y ganadero, generar empleo y fijar actividad económica en el territorio. Para ello, reclamó responsabilidad compartida entre promotores, administraciones y sociedad, y un esfuerzo conjunto para integrar estas instalaciones de forma adecuada en su entorno.