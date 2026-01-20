Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alerta por viento y oleaje se extiende a toda la costa de la Región el jueves

La comunidad estará bajo aviso amarillo a partir de este martes

Mapa de avisos

Mapa de avisos / 1-1-2

Alba Marqués

E.P.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su aviso por fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros para este martes y ha establecido otro para la madrugada del jueves en toda la costa murciana.

De este modo, toda la costa de la Región tendrá aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 20.00 del miércoles hasta las 4.00 horas del jueves. Se esperan olas de 3 metros por mar de fondo del noreste y viento del noroeste 50-60 kilómetros por hora.

El Campo de Cartagena y Mazarrón mantiene su aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros, ya que se esperan olas de 3 metros con mar de fondo del noreeste y viento del noroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora. La alerta comenzará este martes, a las 18.00 horas, y concluirá el miércoles a las 7.00.

El aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento para este martes en el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se mantiene hasta la medianoche.

En concreto, para sendas comarcas la Aemet prevé rachas de viento del noroeste de hasta 70 kilómetros por hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Previsión del tiempo en la Región de Murcia

Este martes la Aemet espera cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles, más intensas en el tercio oriental de la región. La cota de nieve estará alrededor de los 900 metros en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas en descenso con heladas débiles en el Noroeste. Vientos moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el entorno del Mar Menor.

Para el miércoles se prevé cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a partir de la tarde, posibles también a primeras horas en el tercio oriental de la Región. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles en el Noroeste; máximas en ascenso.

En cuanto al jueves, la Aemer pronostica cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a primeras y últimas horas. Temperaturas máximas con pocos cambios o localmente en descenso.

TEMAS

