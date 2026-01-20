¿Por qué los agricultores murcianos sacarán los tractores el próximo 29 de enero? Estas son sus 10 demandas clave

La jornada de protesta convocada por Asaja, Coag y UPA para el 29 de enero en la Región de Murcia no es una movilización puntual, sino la expresión acumulada de un profundo malestar en el sector agrario. Bajo el lema ‘Sobran los motivos’, los agricultores y ganaderos reclaman cambios estructurales que garanticen la viabilidad de sus explotaciones. Estas son diez de las principales reivindicaciones que explican por qué el campo murciano volverá a movilizarse.

1. Un presupuesto suficiente para la PAC 2028-2034

Las organizaciones agrarias alertan de que la futura Política Agraria Común corre el riesgo de perder peso presupuestario en un contexto de inflación y aumento de costes. Reclaman que el nuevo marco financiero mantenga su estructura en dos pilares y que las ayudas se actualicen con el IPC, ya que muchas explotaciones dependen de estos fondos para sostener su rentabilidad. Sin una PAC fuerte, advierten, el abandono del campo seguirá creciendo.

2. Rechazo al acuerdo con Mercosur y a los tratados sin reciprocidad

El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se ha convertido en uno de los principales detonantes del malestar agrario. El sector denuncia que permitirá la entrada masiva de productos agrícolas procedentes de países que no cumplen los mismos estándares fitosanitarios, laborales y medioambientales exigidos en Europa. Reclaman reciprocidad real, cláusulas espejo, auditorías en origen y controles efectivos en frontera para evitar una competencia desleal que hunda los precios en origen.

3. Incorporación real y efectiva de jóvenes al campo

La falta de relevo generacional es uno de los grandes problemas del agro murciano. Las organizaciones reclaman medidas que vayan más allá de las ayudas iniciales y que incluyan acceso a la tierra, al agua y al crédito, además de estabilidad normativa. Sin un entorno atractivo y previsible, sostienen, los jóvenes no se quedarán en el campo y muchas explotaciones desaparecerán en los próximos años.

4. Defensa del Trasvase Tajo-Segura

El Trasvase sigue siendo un pilar esencial para la agricultura murciana. Asaja, Coag y UPA reclaman una revisión de los caudales ecológicos del Alto Tajo y unas reglas de explotación basadas en criterios técnicos, no políticos. Consideran que las decisiones actuales reducen la disponibilidad de agua para el regadío y amenazan un modelo productivo que genera empleo, exportaciones y riqueza en el sureste español.

Trasvase Tajo-Segura / L.O.

5. Un precio del agua asumible para producir alimentos

El coste del agua se ha convertido en una carga creciente para las explotaciones agrícolas, especialmente con el uso de recursos alternativos como la desalación. Los agricultores advierten de que precios elevados hacen inviables muchos cultivos y terminan trasladándose al consumidor. Reclaman tarifas razonables que permitan mantener la competitividad del sector y garantizar el suministro de alimentos a precios accesibles.

6. Moratoria al cierre de acuíferos sobreexplotados

La aplicación estricta de la Directiva Marco del Agua, con el cierre de acuíferos previsto para 2027, genera una gran preocupación en la Región. El sector pide una moratoria hasta que existan recursos hídricos alternativos suficientes. Sin esa transición ordenada, advierten, numerosas explotaciones se verán abocadas al cierre, con graves consecuencias sociales y económicas en zonas rurales.

7. Planificación hidrológica que garantice el regadío

Las organizaciones reclaman que la planificación de la cuenca del Segura asegure recursos estables para el regadío y permita el desarrollo de regadíos sociales. Consideran que el agua no puede gestionarse solo desde una óptica ambiental, sino también productiva y territorial. Sin seguridad hídrica, señalan, no es posible planificar inversiones ni mantener el empleo agrario.

8. Modificación de la Ley del Menor

El sector agrario pide una revisión de la normativa para compatibilizar la protección ambiental con la actividad agrícola. Denuncian que algunas restricciones se aplican de forma indiscriminada y generan inseguridad jurídica. Reclaman soluciones técnicas y dialogadas que permitan seguir produciendo alimentos sin poner en riesgo la recuperación del ecosistema, evitando la criminalización generalizada del agricultor.

Los agricultores quieren que se revisen las limitaciones en la cuenca vertiente del Mar Menor. / Miteco

9. Control efectivo de la cadena alimentaria

Los agricultores reclaman la creación y dotación real de un órgano autonómico que vigile el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Denuncian que muchos productos se venden por debajo de costes de producción, lo que asfixia a las explotaciones. Ante esta situación, exigen estudios de costes y mecanismos sancionadores eficaces para equilibrar la relación entre productores, industria y distribución.

10. Seguros agrarios adaptados a la realidad del campo

El aumento de fenómenos climáticos extremos ha puesto en evidencia las limitaciones del actual sistema de seguros agrarios. El sector reclama pólizas más ajustadas a la realidad productiva y a los riesgos reales, con coberturas suficientes y primas asumibles. Sin un sistema eficaz de aseguramiento, advierten, cada episodio de sequía, helada o tormenta puede suponer la ruina para muchas explotaciones.

.