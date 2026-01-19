La tragedia ferroviaria de Adamuz reabre (inevitablemente) la herida de la Región con Chinchilla 23 años después

El trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido este domingo y que ya deja al menos 39 muertos y un centenar de heridos vuelve a reabrir la herida de Chinchilla 23 años después, que tocó de forma muy directa y conmocionó a toda la Región de Murcia. Circunstancias parecidas: dos trenes que chocan de forma frontal por la noche y dejando víctimas mortales, decenas de heridos de diversa consideración y un amasijo de hierros en el que se convirtieron parte de los vagones con origen y destino a la Región de Murcia tras el fatal choque.

Ocurría el 3 de junio de 2003 cerca de las nueve y media de la noche en el municipio albaceteño cuando un Talgo de pasajeros con destino Madrid-Cartagena y un tren de mercancías que partía de Murcia hacia la capital madrileña colisionaban de frente porque el fallo del control de señales en un semáforo provocó que ambos fueran autorizados a ocupar el mismo tramo de vía única en direcciones opuestas en el mismo momento.

El resultado fatal fue 19 fallecidos y alrededor de 50 heridos tras, primero, la colisión y, después, el incendio que se produjo, lo que dificultó aún más el rescate de los cadáveres y el de las personas que estaban atrapadas en el interior de los vagones.

Calcinados por las llamas

Muchas de las víctimas mortales perdieron la vida a consecuencia de las llamas que se produjeron tras la colisión. Las imágenes de los vagones incendiados y el trabajo incansable de los bomberos y efectivos de emergencias desplegados en el lugar del siniestro muestran el escenario atroz que dejó la tragedia entonces.

Este tren Talgo era de uso habitual por personas que vivían, trabajaban o viajaban desde Murcia hasta Madrid o que regresaban desde la capital del país a sus casas -sobre todo por motivos de trabajo, pero también por ocio y posibilidad de conocer la Región o Madrid-. Una parte significativa de los afectados y fallecidos eran residentes murcianos y vinculados a la Región, lo que intensificó el impacto social y emocional en la Comunidad.

La línea Cartagena-Madrid que pasaba por Chinchilla está en stand by desde febrero de 2022 por parte del Gobierno central para agilizar las obras del Corredor Mediterráneo: las obras para configurar el tramo de Alta Velocidad hacia Murcia y Almería provocaban entonces la interrupción del servicio, dejando a la Región de Murcia sin su 'conexión directa' hacia la capital pasando por Cieza o Hellín (actualmente se debe ir por Alicante a través de la Alta Velocidad o Albacete). A pesar de las continuas exigencias de la sociedad civil, empresarios, usuarios, consumidores y partidos políticos para que se reabra, la línea sigue cerrada a día de hoy.

Junto al ocurrido en el año 2023 en Angrois (Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos) y ahora el de Adamuz, el de Chinchilla fue uno de los accidentes ferroviarios más graves de España en décadas y ya puso de manifiesto deficiencias en seguridad y gestión de tráfico ferroviario en líneas convencionales.