Accidente ferroviario
La tragedia ferroviaria de Adamuz reabre (inevitablemente) la herida de la Región con Chinchilla 23 años después
El choque frontal que deja ya 39 muertos en Córdoba recuerda al accidente de 2003 que acabó con la vida de 19 personas y que conmocionó a Murcia
El trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido este domingo y que ya deja al menos 39 muertos y un centenar de heridos vuelve a reabrir la herida de Chinchilla 23 años después, que tocó de forma muy directa y conmocionó a toda la Región de Murcia. Circunstancias parecidas: dos trenes que chocan de forma frontal por la noche y dejando víctimas mortales, decenas de heridos de diversa consideración y un amasijo de hierros en el que se convirtieron parte de los vagones con origen y destino a la Región de Murcia tras el fatal choque.
Ocurría el 3 de junio de 2003 cerca de las nueve y media de la noche en el municipio albaceteño cuando un Talgo de pasajeros con destino Madrid-Cartagena y un tren de mercancías que partía de Murcia hacia la capital madrileña colisionaban de frente porque el fallo del control de señales en un semáforo provocó que ambos fueran autorizados a ocupar el mismo tramo de vía única en direcciones opuestas en el mismo momento.
El resultado fatal fue 19 fallecidos y alrededor de 50 heridos tras, primero, la colisión y, después, el incendio que se produjo, lo que dificultó aún más el rescate de los cadáveres y el de las personas que estaban atrapadas en el interior de los vagones.
Calcinados por las llamas
Muchas de las víctimas mortales perdieron la vida a consecuencia de las llamas que se produjeron tras la colisión. Las imágenes de los vagones incendiados y el trabajo incansable de los bomberos y efectivos de emergencias desplegados en el lugar del siniestro muestran el escenario atroz que dejó la tragedia entonces.
Este tren Talgo era de uso habitual por personas que vivían, trabajaban o viajaban desde Murcia hasta Madrid o que regresaban desde la capital del país a sus casas -sobre todo por motivos de trabajo, pero también por ocio y posibilidad de conocer la Región o Madrid-. Una parte significativa de los afectados y fallecidos eran residentes murcianos y vinculados a la Región, lo que intensificó el impacto social y emocional en la Comunidad.
La línea Cartagena-Madrid que pasaba por Chinchilla está en stand by desde febrero de 2022 por parte del Gobierno central para agilizar las obras del Corredor Mediterráneo: las obras para configurar el tramo de Alta Velocidad hacia Murcia y Almería provocaban entonces la interrupción del servicio, dejando a la Región de Murcia sin su 'conexión directa' hacia la capital pasando por Cieza o Hellín (actualmente se debe ir por Alicante a través de la Alta Velocidad o Albacete). A pesar de las continuas exigencias de la sociedad civil, empresarios, usuarios, consumidores y partidos políticos para que se reabra, la línea sigue cerrada a día de hoy.
Junto al ocurrido en el año 2023 en Angrois (Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos) y ahora el de Adamuz, el de Chinchilla fue uno de los accidentes ferroviarios más graves de España en décadas y ya puso de manifiesto deficiencias en seguridad y gestión de tráfico ferroviario en líneas convencionales.
