Todo lo que tienes que saber sobre las dos nuevas semanas de permiso para progenitores pagadas: requisitos y cómo solicitarlas

La «novedad importante» de la nueva prestación que entra en vigor el 1 de enero de este año y a la que ya se pueden acoger más de 30.000 madres y padres de la Región de Murcia es que las dos semanas podrán disfrutarse «de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan ocho años».

Esto es todo lo que necesitas saber sobre este nuevo permiso:

Beneficiarios

Trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, públicos y privados, que hayan tenido un hijo o que hayan adoptado a un menor a partir del 2 de agosto de 2024.

Duración

Dos semanas retribuidas para el cuidado del menor, fomentando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Requisitos

1. Ser empleado o empleada con contrato activo.

2. Tener un familiar a cargo (hijos menores, dependientes o familiares que necesiten cuidado).

3. Solicitar el permiso a través de la Seguridad Social (presencialmente en oficinas o a través de su página web), aportando la documentación que acredite el motivo del cuidado.

4. Coordinar con la empresa 15 días antes las fechas para garantizar la cobertura del puesto.

¿Cómo se solicitan?