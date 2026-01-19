Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenContratos indefinidosMuerto El AlgarReal Murcia - IbizaNovedades editoriales
instagramlinkedin

Social

Todo lo que tienes que saber sobre las dos nuevas semanas de permiso para progenitores pagadas: requisitos y cómo solicitarlas

Los trabajadores murcianos beneficiarios de esta prestación pueden solicitarla ya a través de la Seguridad Social

¿Cuántos días de baja por nacimiento habrá a partir de ahora? 4 claves de los nuevos permisos de paternidad

¿Cuántos días de baja por nacimiento habrá a partir de ahora? 4 claves de los nuevos permisos de paternidad

Foto: Iván J. Urquizar / Vídeo: PI STUDIO

Adrián González

Adrián González

La «novedad importante» de la nueva prestación que entra en vigor el 1 de enero de este año y a la que ya se pueden acoger más de 30.000 madres y padres de la Región de Murcia es que las dos semanas podrán disfrutarse «de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan ocho años».

Esto es todo lo que necesitas saber sobre este nuevo permiso:

Beneficiarios

  • Trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, públicos y privados, que hayan tenido un hijo o que hayan adoptado a un menor a partir del 2 de agosto de 2024.

Duración

  • Dos semanas retribuidas para el cuidado del menor, fomentando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Requisitos

  • 1. Ser empleado o empleada con contrato activo.
  • 2. Tener un familiar a cargo (hijos menores, dependientes o familiares que necesiten cuidado).
  • 3. Solicitar el permiso a través de la Seguridad Social (presencialmente en oficinas o a través de su página web), aportando la documentación que acredite el motivo del cuidado.
  • 4. Coordinar con la empresa 15 días antes las fechas para garantizar la cobertura del puesto.

¿Cómo se solicitan?

  • 1. Acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social (dentro del apartado Tu Seguridad Social) o acudir a una oficina física previa cita.
  • 2. Presentar la documentación que justifique el cuidado familiar.
  • 3. Indicar las fechas deseadas del permiso y tramitar la notificación a la empresa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents