Todo lo que tienes que saber sobre las dos nuevas semanas de permiso para progenitores pagadas: requisitos y cómo solicitarlas
Los trabajadores murcianos beneficiarios de esta prestación pueden solicitarla ya a través de la Seguridad Social
La «novedad importante» de la nueva prestación que entra en vigor el 1 de enero de este año y a la que ya se pueden acoger más de 30.000 madres y padres de la Región de Murcia es que las dos semanas podrán disfrutarse «de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan ocho años».
Esto es todo lo que necesitas saber sobre este nuevo permiso:
Beneficiarios
- Trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, públicos y privados, que hayan tenido un hijo o que hayan adoptado a un menor a partir del 2 de agosto de 2024.
Duración
- Dos semanas retribuidas para el cuidado del menor, fomentando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
Requisitos
- 1. Ser empleado o empleada con contrato activo.
- 2. Tener un familiar a cargo (hijos menores, dependientes o familiares que necesiten cuidado).
- 3. Solicitar el permiso a través de la Seguridad Social (presencialmente en oficinas o a través de su página web), aportando la documentación que acredite el motivo del cuidado.
- 4. Coordinar con la empresa 15 días antes las fechas para garantizar la cobertura del puesto.
¿Cómo se solicitan?
- 1. Acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social (dentro del apartado Tu Seguridad Social) o acudir a una oficina física previa cita.
- 2. Presentar la documentación que justifique el cuidado familiar.
- 3. Indicar las fechas deseadas del permiso y tramitar la notificación a la empresa.
