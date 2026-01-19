El sector pesquero levanta el paro tras llegar a un acuerdo con el Ministerio

El sector pesquero respira aliviado. Tras una intensa jornada de movilizaciones y una reunión clave celebrada este lunes en la Secretaría General de Pesca, el Ministerio ha dado la razón al sector y ha aceptado modificar la aplicación de las nuevas normas europeas de control. El acuerdo alcanzado permite desconvocar el paro regional y supone una noticia especialmente positiva para los pescadores murcianos, que podrán reanudar la actividad desde este martes, con las lonjas abiertas y los barcos de nuevo a la mar.

La reunión, en la que participaron los representantes de la Federación Nacional de Cofradías, entre ellos el presidente de la Federación Provincial de la Región de Murcia y patrón mayor de Cartagena, Bartolomé Navarro, ha servido para desbloquear un conflicto que mantenía amarrada a toda la flota de bajura y cerradas las lonjas en señal de protesta. Según ha trasladado la Federación, el Ministerio ha reconocido que las dos principales exigencias de la normativa —la notificación previa de regreso a puerto con cuatro horas de antelación y el pesaje exacto de las capturas en altamar— resultaban inviables en la práctica.

Bartolomé Navarro ha valorado el encuentro de forma muy positiva y ha asegurado salir "muy contento" de una reunión en la que, según ha explicado, el sector logró demostrar "por activa y por pasiva" que las restricciones planteadas no se ajustaban a la realidad del trabajo en el mar. "Se han dado cuenta de que eran inviables y se ha vuelto prácticamente a la situación de años anteriores", ha señalado.

Uno de los puntos clave del acuerdo afecta a la notificación previa de llegada a puerto. A partir de ahora, esta comunicación deberá realizarse cuando el barco se dirija efectivamente hacia el puerto, con independencia de que falten dos horas, una hora o incluso solo unos minutos para el atraque. De este modo, se elimina la obligación de avisar con cuatro horas de antelación, una exigencia que el sector consideraba imposible de cumplir en zonas como la Región de Murcia, donde muchos caladeros se encuentran a menos de una hora de navegación.

En cuanto a la declaración de capturas, se mantiene el sistema previo a la entrada en vigor de la nueva normativa. Las capturas deberán declararse una vez finalizados todos los boles o lances, y solo será obligatorio declarar con precisión aquellas especies que superen los 50 kilos, como se venía haciendo hasta ahora. Para estas capturas se conserva, además, un margen de error del 20% en cantidades de hasta 100 kilos y del 10% cuando se superan los 100 kilos.

Los pescadores han protagonizado una concentración de protesta este lunes en el puerto de Mazarrón. / L.O.

Respecto a las especies que no alcancen los 50 kilos, los pescadores deberán incluirlas todas en la declaración, indicando una estimación "a ojo", sin necesidad de pesarlas a bordo. Si posteriormente existen diferencias con el peso registrado en lonja, no se impondrá ningún tipo de sanción. Una medida que el sector considera fundamental para garantizar la seguridad en la navegación y evitar errores involuntarios.

El acuerdo también contempla flexibilidad operativa durante el regreso a puerto. Si un barco ya ha realizado la declaración de capturas y, en el trayecto, detecta pescado y decide volver a calar, podrá hacerlo una única vez. En ese caso, solo será necesario modificar y reenviar la declaración de capturas tras levantar el arte, sin necesidad de cambiar la notificación previa de llegada a puerto.

Los cambios normativos se publicarán en el BOE esta misma semana

Desde la Federación se ha recordado que, hasta que se realice y transmita la declaración definitiva de regreso a puerto —que debe hacerse ya en aguas portuarias— todas las declaraciones pueden modificarse y reenviarse sin consecuencias. Todo lo acordado, además, será publicado en el Boletín Oficial del Estado para evitar interpretaciones erróneas por parte de los inspectores y garantizar seguridad jurídica al sector.

Navarro ha subrayado que los compromisos alcanzados son de aplicación inmediata y ha avanzado que el Ministerio trabaja de forma intensiva para que el acuerdo quede reflejado en el BOE "como muy tarde el miércoles". A su juicio, el resultado de la reunión demuestra que existía margen de maniobra por parte de la Administración. "Cuando se da marcha atrás es porque se puede hacer", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de diálogo previo antes de aprobar normas que afectan directamente al sector.

Tras el acuerdo, el presidente de los pescadores murcianos ha ordenado comunicar a todas las cofradías que el paro queda desconvocado y que este martes se reanuda la actividad. "Mañana se abren las lonjas y todo el mundo a la mar", ha confirmado, destacando el alivio que supone para un sector que atraviesa dificultades y que temía nuevas sanciones.