La Ruta 66 que no está en EE UU: un road trip por desiertos, oasis y pueblos de Murcia que parecen de película

Todo el mundo conoce la famosa Ruta 66 de los Estados Unidos, un símbolo de las aventuras en la carretera, los paisajes infinitos y las películas del oeste. No obstante, pocos saben que en la Región de Murcia este recorrido tiene un inesperado hermano pequeño: una ruta murciana que combina desiertos, cañones y paradas legendarias.

Un grupo de exploradores de la Comunidad la dieron a conocer hace poco, tal y como ya lo mostró Carlos Moyano (@carolomoyo) en su cuenta de Instagram, en cuyo vídeo se puede ver una pequeña porción de lo que te espera si decides echarte a la carretera.

Las carreteras de la Ruta 66 murciana atraviesan desiertos impresionantes, como los de Mahoya, y paisajes de badlands que recuerdan a los cañones americanos. Pero el viaje no termina ahí, pues el recorrido presume de ser ecléctico: palmeras, pozas cristalinas y oasis que hacen que, por momentos, los viajeros sientan que se han trasladado a Oriente.

Algunos valientes hacen el recorrido íntegro y se fotografían con la señal en carretera de la Route 66 Murcia. / Mario Moreira

Un 'road trip' poco conocido en España

"Es un road trip que poca gente conoce", explican quienes ya la han recorrido. Esta ruta no solo es un recorrido por la naturaleza, sino también una experiencia cultural: los pueblos que atraviesa conservan tradiciones y sabores únicos. Entre los lugares imprescindibles de esta ruta se encuentran:

Desiertos de Mahoya (Abanilla) : arenas que se extienden hasta donde alcanza la vista, perfectas para fotos.

: arenas que se extienden hasta donde alcanza la vista, perfectas para fotos. Badlands El Tollé : formaciones rocosas erosionadas por el viento y el tiempo, un escenario digno de western.

: formaciones rocosas erosionadas por el viento y el tiempo, un escenario digno de western. Abanilla , un pueblo con encanto donde los visitantes no pueden perderse la famosa tortillera, una especialidad local.

, un pueblo con encanto donde los visitantes no pueden perderse la famosa tortillera, una especialidad local. Ruta Río Chícamo, ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

La ruta por el cañón del río Chícamo. / Ecologistas en Acción

Cortao de las Peñas , un cañón imponente que deja sin aliento.

, un cañón imponente que deja sin aliento. Oasis y Cañón del Cajer , con un contraste entre desierto y agua completamente sorprendente.

, con un contraste entre desierto y agua completamente sorprendente. Baños de Fortuna , un lugar perfecto para relajarse después de una jornada de carretera.

, un lugar perfecto para relajarse después de una jornada de carretera. Rambla Salada , con paisajes áridos que parecen salidos de un western.

, con paisajes áridos que parecen salidos de un western. Sierra de la Pila , incluyendo una parada en Macisvenda para contemplar la naturaleza.

, incluyendo una parada en para contemplar la naturaleza. Cueva de la Excomunión o de Jaime el Barbudo, un rincón histórico con leyendas locales que añade misterio a la ruta.

Desierto de Abanilla o desierto de Mahoya. / L. O.

La Ruta 66 murciana es perfecta para quienes buscan planes diferentes en España, porque combina naturaleza, historia y aventura en un solo viaje. Conducir por estas carreteras concede a los viajeros sentir la libertad que otorga el verdadero road trip americano, pero en tierras españolas.

"Es increíble cómo en un solo día puedes pasar de desiertos a oasis y luego pueblos llenos de historia. Cada parada te deja con la sensación de estar en un lugar completamente distinto", asegura uno de los visitantes.

Con esta ruta, la Región demuestra que no solo Estados Unidos tiene carreteras legendarias. La Ruta 66 murciana invita a explorar, fotografiar y descubrir, recordando que la aventura también se encuentra a pocos kilómetros de casa.