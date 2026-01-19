Viajes
La Ruta 66 que no está en EE UU: un road trip por desiertos, oasis y pueblos de Murcia que parecen de película
Una ruta murciana sorprendente que combina paisajes del Lejano Oeste con oasis inesperados, y que invita a vivir una aventura única a los amantes de la carretera
Todo el mundo conoce la famosa Ruta 66 de los Estados Unidos, un símbolo de las aventuras en la carretera, los paisajes infinitos y las películas del oeste. No obstante, pocos saben que en la Región de Murcia este recorrido tiene un inesperado hermano pequeño: una ruta murciana que combina desiertos, cañones y paradas legendarias.
Un grupo de exploradores de la Comunidad la dieron a conocer hace poco, tal y como ya lo mostró Carlos Moyano (@carolomoyo) en su cuenta de Instagram, en cuyo vídeo se puede ver una pequeña porción de lo que te espera si decides echarte a la carretera.
Las carreteras de la Ruta 66 murciana atraviesan desiertos impresionantes, como los de Mahoya, y paisajes de badlands que recuerdan a los cañones americanos. Pero el viaje no termina ahí, pues el recorrido presume de ser ecléctico: palmeras, pozas cristalinas y oasis que hacen que, por momentos, los viajeros sientan que se han trasladado a Oriente.
Un 'road trip' poco conocido en España
"Es un road trip que poca gente conoce", explican quienes ya la han recorrido. Esta ruta no solo es un recorrido por la naturaleza, sino también una experiencia cultural: los pueblos que atraviesa conservan tradiciones y sabores únicos. Entre los lugares imprescindibles de esta ruta se encuentran:
- Desiertos de Mahoya (Abanilla): arenas que se extienden hasta donde alcanza la vista, perfectas para fotos.
- Badlands El Tollé: formaciones rocosas erosionadas por el viento y el tiempo, un escenario digno de western.
- Abanilla, un pueblo con encanto donde los visitantes no pueden perderse la famosa tortillera, una especialidad local.
- Ruta Río Chícamo, ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo.
- Cortao de las Peñas, un cañón imponente que deja sin aliento.
- Oasis y Cañón del Cajer, con un contraste entre desierto y agua completamente sorprendente.
- Baños de Fortuna, un lugar perfecto para relajarse después de una jornada de carretera.
- Rambla Salada, con paisajes áridos que parecen salidos de un western.
- Sierra de la Pila, incluyendo una parada en Macisvenda para contemplar la naturaleza.
- Cueva de la Excomunión o de Jaime el Barbudo, un rincón histórico con leyendas locales que añade misterio a la ruta.
La Ruta 66 murciana es perfecta para quienes buscan planes diferentes en España, porque combina naturaleza, historia y aventura en un solo viaje. Conducir por estas carreteras concede a los viajeros sentir la libertad que otorga el verdadero road trip americano, pero en tierras españolas.
"Es increíble cómo en un solo día puedes pasar de desiertos a oasis y luego pueblos llenos de historia. Cada parada te deja con la sensación de estar en un lugar completamente distinto", asegura uno de los visitantes.
Con esta ruta, la Región demuestra que no solo Estados Unidos tiene carreteras legendarias. La Ruta 66 murciana invita a explorar, fotografiar y descubrir, recordando que la aventura también se encuentra a pocos kilómetros de casa.
- Fallece una niña de 9 años por atragantamiento en Murcia
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- Un hombre muere de un disparo en la entrada a su vivienda en El Algar
- En directo: UD Ibiza-Real Murcia
- El frío pone en alerta a casi toda la Región de Murcia este sábado
- No es Venecia ni el Caribe: descubre una ruta en Murcia sobre la que puedes caminar sobre el agua
- Condenada una mujer por apuñalar al hombre que la violó en una casa de Murcia