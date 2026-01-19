La Región de Murcia muestra su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos este pasado domingo por la noche en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

López Miras afirmaba anoche estar "pendiente de la situación" así como que "todos los recursos de la Región de Murcia están a disposición de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

Con motivo del accidente, se ha cancelado el acto al que tenía prevista su presencia este lunes, junto a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en el que iban a inaugurar la escultura 'Loop State' de Joaquín Ganga en la puerta de la Biblioteca regional, donada a la ciudad de Murcia por su 1200 aniversario.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha transmitido su "más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas del trágico accidente ferroviario" y ha afirmado que la ciudad "les acompaña en el sentimiento".

Por su parte, en Cartagena se ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento "para mostrar nuestros sentimientos de pesar y solidaridad", según informó la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, a través de su cuenta de X.

Asimismo, ha expresado su "afecto a todas las personas afectadas y familiares" y ha enviado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas, así como "una pronta recuperación para las personas heridas". Además, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias y al pueblo de Adamuz "por su generosa respuesta ante la tragedia".

De la misma manera, en Lorca se homenajeará a las víctimas con un minuto de silencio en su memoria a las 12.00 horas en la Plaza de España. "Con esta convocatoria abierta a todos los ciudadanos el consistorio quiere trasladar el apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas", señalan desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia también ha convocado un minuto de silencio este lunes a las 12.00 horas en la escalinata de la Casa Amarilla.