La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos

La sanidad murciana acumuló el pasado año 430 denuncias por negligencias sanitarias, cifra que supone un ligero descenso respecto a las registradas en 2024, cuando se llegó a los 454 casos. Así lo pone de manifiesto la Memoria de 2025 del Defensor del Paciente, hecha pública este lunes, un informe que muestra que a nivel nacional la asociación recibió en 2025 un total de 41 casos al día de mala praxis médica, registrando "cifras récord" desde que se realiza esta estadística, tal y como señala la presidenta, Carmen Flores.

Durante 2025 el Defensor del Paciente recibió un total de 14.986 casos (898 más que en 2024), de los cuales 951 fueron con resultado de muerte (153 más que en 2024). Se trata de "datos embarazosos" para la Administración sanitaria, afirman, una realidad que muestra que "la hoja de ruta para acceder a la sanidad pública es una carrera de obstáculos, ya que para obtener cita con el médico de familia hay que esperar dos semanas; para una analítica, un mes" y señalan la saturación de Atención Primaria como la causante del aumento de las visitas a Urgencias.

La Región de Murcia se sitúa en mitad de la tabla con 430 casos, de los cuales 40 fueron con consecuencia de fallecimiento del paciente. Esto supone un descenso del 5,5%, es decir, 24 reclamaciones menos que en 2024. De esta forma, Murcia es una de las comunidades en las que apenas varía el número de denuncias de un año a otro y se sitúa 43 casos por debajo de la media de la última década.

Las causas más habituales de denuncias ante del Defensor del Paciente en centros de la Región de Murcia son las listas de espera; cirugía general; Urgencias; Traumatología; y Ginecología y Obstetricia.

Arrixaca, Cartagena y Morales, los más denunciados

Por hospitales, el Virgen de la Arrixaca, el Complejo Hospitalario de Cartagena y el Morales Meseguer de Murcia se situaron en 2025 como los tres centros sanitarios de la Región de Murcia más denunciados, seguidos del Reina Sofía y el Rafael Méndez de Lorca. En esta ocasión, el Reina Sofía de Murcia entra en el ranking de los cinco centros que acumulan más casos denunciados de mala praxis, una lista en la que no entró en la memoria de 2024, cuando los que acumulaban más casos fueron: Arrixaca, Cartagena, Morales Meseguer, Rafael Méndez y Los Arcos del Mar Menor.

A nivel nacional, los diez hospitales que más reclamaciones han recibido de sus servicios de Urgencias por una "gestión deficiente" en el flujo de pacientes y en los que las plantillas de sus profesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento (tanto mental como físico) son: Hospitalario Universitario de Canarias; Hospital Universitario La Paz (Madrid); Hospital Universitario de Toledo; Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza); Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona); Hospital Clínico Universitario de Valencia; Hospital Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla); Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca); y Hospital Universitario de Cruces (Bilbao).

La Memoria del Defensor del Paciente detalla que "el motor del sistema sanitario murciano gripa por diferentes contextos, empezando por sus listas de espera, cuyos datos no se publican con la asiduidad que requieren, lo cual resulta ser un síntoma de opacidad". Así, detalla que basándose en los datos del SNS, a 30 de junio de 2025, el número de murcianos a la espera de someterse al bisturí era de 34.315 con un período de 97 días, lo que supone un incremento leve de 68 pacientes, mientras que la media también se eleva ligeramente cinco días.

Listas de espera, cirugía general y Urgencias, principales motivos de denuncia

Las especialidades que atesoran mayores demoras son Cirugía Plástica y Reparadora (157 días), Neurocirugía (150 días) y Otorrinolaringología (99 días). Respecto a la espera para intervención la especialidad que menos flojea es Cirugía Torácica, con 35 días de retraso.

En cuanto a las consultas algunos tiempos resultan "irreverentes" como es el caso del Área I (Murcia Oeste), donde se han llegado a dar citas, de Oftalmología o Dermatología, para 2027. "Las esperas en los programas de cribado de cáncer de mama tampoco los podemos pasar por alto puesto que, en junio, había unas 1.500 mujeres aguardando una mamografía. Por ese motivo, y en vista de lo ocurrido en Andalucía, también solicitamos una investigación de oficio a la Fiscalía Superior de Murcia", recuerda la asociación.

Para el Defensor del Paciente, otro síntoma de debilidad es la acuciante falta de especialistas médicos en la Región. En algunas zonas como Cartagena la situación es más que crítica por la escasez de traumatólogos, radiólogos, psiquiatras o cirujanos vasculares. Paralelamente, el déficit de médicos de familia y pediatras es la carencia sanitaria de la Región enquistada desde hace años. "Es evidente que Atención Primaria sufre un grave deterioro, quizás por la falta de recursos, ya que Murcia -junto a Madrid y Cataluña- es la comunidad que menos gasto sanitario destina por habitante", afirman.

A pesar del margen de mejora que existe en la Sanidad murciana, la entidad dice romper una lanza a favor de Isabel Ayala, directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), por el interés en resolver las quejas de los pacientes que le han trasladado durante 2025.