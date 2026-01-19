Los pescadores de la Región se plantan ante la nueva normativa europea

El sector pesquero de toda España suspende su actividad hoy ante la imposibilidad de cumplir con la nueva normativa europea que entró en vigor el día 10. Esta medida llega también tras la implantación de los 143 días de faena para este año, una cantidad que consideran "insuficiente e inviable".

Además, en la Región de Murcia, la Federación de Cofradías de Pescadores ha convocado una manifestación que comenzará en el recinto del puerto de Mazarrón, desde el mediodía, hasta que se conozca las decisiones o medidas resultantes de una reunión convocada por la Federación Nacional de Cofradías con la Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno. Por parte de la Comunidad acudirá el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro.

La secretaria de este organismo, Isabel López, detalla que los puntos a tratar en la reunión serán dos. El primero de ellos afecta a la notificación previa de regreso a puerto con cuatro horas de antelación. Sobre esto, indica que "es imposible cumplirlo porque no hay la suficiente distancia entre los caladeros y el puerto para que llegue a las cuatro horas exigidas".

Asimismo, comenta que "pedirán que se exima la obligación de cumplirlo a barcos de pesca artesanal, que en su mayoría son de pequeñas dimensiones".

En la Unión Europea parece que no saben lo que es un barco Isabel López — Secretaria de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores

El segundo punto trata sobre el pesaje de las presas por unidad o cantidad, que con la nueva normativa se tiene que realizar en la propia embarcación. Lo cual subraya que "no es posible realizarlo con exactitud debido a las vibraciones y falta de estabilidad del barco". Además, critica que "no se puede estar pendiente de apuntarlo todo en un ordenador", ya que "despistes como esos han provocado accidentes".

En este sentido, recuerda que "si existe más de un 10% de error en el pesaje en las lonjas, se sanciona al pescador". Por ello, cree que se necesita un control "eficiente, no a costa de sancionar al pescador".

Por último, carga contra la Unión Europea y la normativa. "En la UE parece que no saben lo que es un barco. Son medidas que se dictan desde un despacho, sin conocimiento".