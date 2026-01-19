El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios

Hace aproximadamente 66 millones de años, el meteorito que acabó con los dinosaurios impactó contra la Tierra a unos 36.000 km/h. Mediría más de 10 kilómetros de diámetro y su choque provocó terremotos, incendios y una gran nube de polvo y vapor que bloqueó la luz solar durante meses, lo que derivó en un cambio climático brutal. Todo esto acabó con la vida de casi todas las especies terrestres, incluidos los dinosaurios.

Hoy, en la Región de Murcia, se halla un lugar en el que ese suceso histórico quedó registrado para siempre. Se trata de un estrato oscuro y profundo, que científicamente es conocido como la Capa Negra. Dicha formación ha permitido a la ciencia constatar la teoría del impacto, así como estudiar cómo un solo evento cósmico pudo cambiar un planeta entero por completo.

El iridio es un elemento químico extremadamente raro en la Tierra, pero bastante común en meteoritos: lo que confirma su origen extraterrestre. En la Capa Negra este elemento es 90 veces superior a la habitual.

Una de las imágenes del estrato oscuro que existe de la capa negra en Caravaca. / L. O.

La Capa Negra, Monumento Natural

Desde 2021, el Barranco del Gredero, en Caravaca de la Cruz, donde se ubica la Capa Negra, está declarado como Monumento Natural, convirtiéndolo en uno de los cinco espacios protegidos de la Región, junto a las Gredas de Bolnuevo, el Monte Arabí, la Sima de la Higuera y el Salto del Usero. La medida buscó proteger el espacio y permitir su uso científico y divulgativo.

El enclave caravaqueño es uno de los 100 lugares del mundo donde se conserva este tipo de registro geológico y uno de los tres más destacados en España, junto a Agost (Alicante) y Zumaia (Guipúzcoa). Además, su relevancia fue incluida en el proyecto Global Geosites de la UNESCO, y atrae la atención de geólogos y paleontólogos de todo el mundo.

Estrato estudiado en Caravaca de la Cruz de la Capa Negra, ubicada en el Barranco del Gredero. / L. O.

Caminar por el Gredero es asistir a la extinción de los dinosaurios

Caminar por el Barranco del Gredero y contemplar su estrato oscuro es asistir como testigo silencioso a uno de los momentos más catastróficos de la historia del planeta Tierra. En cierto modo, su investigación es una evidencia palpable más de la extinción casi total de los dinosaurios hacia el final del Cretácico.

Con su declaración como Monumento Natural, la Capa Negra de Caravaca no solo se confirma como un baluarte arqueológico y paleontológico de la Región de Murcia, sino que también se posiciona como un lugar donde la ciencia y el misterio convergen: un sitio que te permite imaginar cómo el planeta se transformó hace millones de años.