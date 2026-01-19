Largas horas de retraso para los 500 pasajeros del tren Madrid-Murcia atrapados en Chamartín

Líneas cerradas durante años y sin visos de ser reabiertas, trenes obsoletos y sin mejoras evidentes tras décadas de circulación, trayectos de Alta Velocidad que siguen sin llegar a ciertos puntos vitales de nuestra Región mientras que en otros ni siquiera hay servicios convencionales, incidencias, averías y retrasos permanentes...

La reiterada defensa que ha venido haciendo el ministro Óscar Puente sobre que el tren "vive el mejor momento de su historia en España" se le sigue revolviendo en contra cada vez que saltan las alarmas por algún problema de calado que surge en el transporte ferroviario en el país.

Más allá del trágico accidente ocurrido este domingo en Aldamuz (Córdoba) tras el choque frontal entre dos trenes y que deja al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos -se tendrá que investigar a fondo cuáles fueron las causas que propiciaron el fatal siniestro-, lo cierto es que los problemas que arrastra el transporte ferroviario en nuestro país sigue encadenando una mala racha con críticas voraces.

Para prueba de ello la tarde eterna que sufrieron este fin de semana medio millar de pasajeros de un tren de Alta Velocidad de Ouigo que salía desde la estación madrileña de Chamartín y que tenía como destino final la estación del Carmen de Murcia -con paradas previas en Albacete y Alicante-. Más de dos horas tuvieron que esperar estos 500 usuarios el pasado sábado para poder sentarse en sus asientos.

El convoy llegó a partir a las 21.30 horas cuando debía haberlo hecho

Sin información ni saber por qué se había producido un retraso de tiempo tan importante, los usuarios se aglomeraban en los pasillos de la estación madrileña sin la certeza de saber qué tipo de incidencia había provocado que su tren no saliese a tiempo ni sin tener siquiera las garantías de que fuese a hacerlo.

Cronograma que debía seguir el tren con destino a Murcia del Carmen y con parada en Alicante. / L. O.

El billete les indicaba que debían salir de Madrid a las 18.45 horas y realizar diferentes paradas hasta llegar a su destino, Murcia del Carmen a las 22.15 horas: ni Albacete, ni Alicante, ni Elche veían bajar a los viajeros y no se esperaba en Murcia hasta la medianoche (el tren debía haber llegado al Carmen a las 22.15 horas).

El convoy arrancó finalmente cerca de las 21.30 horas y comenzaba así el recorrido de 3 horas y 29 minutos de los pasajeros que les tocaba esperar bastante más de lo previsto para terminar su día en el destino elegido. Primero pararían en Albacete - Los Llanos, continuarían hacia Alicante - Terminal, llegarían a Elche para acabar en Murcia.

No es el único caso parecido que 'salpicaba' a la Región en los últimos días: el pasado 7 de enero decenas de personas se amontonaban en la entrada de la terminal del AVE en la estación del Carmen de Murcia. Se quedaban en tierra después de que, precisamente también en este caso Ouigo, anunciase una avería cuando el convoy estaba en la terminal alicantina.