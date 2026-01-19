Hemodonación llama a donar sangre ante la escasez de reservas en hospitales

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este lunes un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0+, 0-, A+ y B-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Por su parte, insta a quienes puedan donar sangre de los tipos A- y AB- a hacerlo en 2 o 3 días, y a los de B+ y AB+, de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo este lunes en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 17.00 a las 21.00 horas en los centros de salud Alcantarilla Casco, Monteagudo (Murcia) y Santomera.

El Centro Regional de Hemodonación recuerda que todos los días se necesitan donaciones de sangre para ayudar a mejorar el estado de salud de personas que han sufrido accidentes de tráfico, problemas oncológicos, partos complicados o intervenciones quirúrgicas, entre otros.