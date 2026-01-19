Así es 'Todo al grana', la tapa con la que la Región de Murcia competirá en Madrid Fusión

El chef Salvador Fernández, CEO del Grupo Borrego, será el encargado de representar a la Región de Murcia en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará los próximos 26 y 27 de enero en el marco de la feria gastronómica Madrid Fusión.

Fernández acudirá a esta cita de primer nivel culinario en colaboración con 1001 Sabores Región de Murcia, con una propuesta titulada 'Todo al grana', una reinterpretación del tradicional caballito murciano llevada al terreno de la alta gastronomía.

Salvador Fernández, de Grupo Borrego, representante de la Región en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos / HoyTú

La receta incorpora ingredientes emblemáticos de la despensa regional, como la gamba roja de Águilas, el limón y la remolacha, combinando producto local y creatividad contemporánea.

La propuesta ha sido destacada por el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), Bartolomé Vera, quien subraya que "la cocina de Salva representa a la perfección el equilibrio entre tradición y creatividad". A su juicio, la tapa "mantiene la esencia del recetario de toda la vida, pero con una apuesta clara por la alta gastronomía", lo que permitirá proyectar la cocina murciana en uno de los principales escaparates culinarios del país.

La gamba roja de Águilas, el limón y la remolacha, principales ingredientes de su propuesta

Salvador Fernández cuenta con una sólida trayectoria y ha sido galardonado en numerosos certámenes regionales de tapas y maridajes. Actualmente ejerce como jefe de cocina en Casa Borrego, Borrego Canalla, Finca Entre Molinos y Espacio Gastrocultura, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la gastronomía murciana contemporánea.