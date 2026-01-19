Feria Gastronómica
Así es 'Todo al grana', la tapa con la que la Región de Murcia competirá en Madrid Fusión
El chef Salvador Fernández representará a la comunidad en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos con una reinterpretación del caballito murciano en clave de alta cocina
El chef Salvador Fernández, CEO del Grupo Borrego, será el encargado de representar a la Región de Murcia en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará los próximos 26 y 27 de enero en el marco de la feria gastronómica Madrid Fusión.
Fernández acudirá a esta cita de primer nivel culinario en colaboración con 1001 Sabores Región de Murcia, con una propuesta titulada 'Todo al grana', una reinterpretación del tradicional caballito murciano llevada al terreno de la alta gastronomía.
La receta incorpora ingredientes emblemáticos de la despensa regional, como la gamba roja de Águilas, el limón y la remolacha, combinando producto local y creatividad contemporánea.
La propuesta ha sido destacada por el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), Bartolomé Vera, quien subraya que "la cocina de Salva representa a la perfección el equilibrio entre tradición y creatividad". A su juicio, la tapa "mantiene la esencia del recetario de toda la vida, pero con una apuesta clara por la alta gastronomía", lo que permitirá proyectar la cocina murciana en uno de los principales escaparates culinarios del país.
La gamba roja de Águilas, el limón y la remolacha, principales ingredientes de su propuesta
Salvador Fernández cuenta con una sólida trayectoria y ha sido galardonado en numerosos certámenes regionales de tapas y maridajes. Actualmente ejerce como jefe de cocina en Casa Borrego, Borrego Canalla, Finca Entre Molinos y Espacio Gastrocultura, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la gastronomía murciana contemporánea.
- Fallece una niña de 9 años por atragantamiento en Murcia
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- Un hombre muere de un disparo en la entrada a su vivienda en El Algar
- En directo: UD Ibiza-Real Murcia
- El frío pone en alerta a casi toda la Región de Murcia este sábado
- No es Venecia ni el Caribe: descubre una ruta en Murcia sobre la que puedes caminar sobre el agua
- Condenada una mujer por apuñalar al hombre que la violó en una casa de Murcia