La verdadera causa de los terremotos en la Región: "Se está moviendo a África"

"Las provincias de Murcia, Málaga, Granada y Almería están en continuo movimiento hacia África". Este proceso se completaría dentro de millones de años, según explica el doctor en Ingeniería de Minas y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Pedro Martínez Pagán, quien añade que este fenómeno "está relacionado con los terremotos que suceden en la Comunidad", ya que "los factores que los causan son los choques entre la placa Africana y la Euroasiática".

Asimismo, Pagán comenta que las colisiones entre estas placas tectónicas avivan "las fallas activas de la Región, que son las que generan los terremotos. Todos estos procesos están relacionados en un entramado complejo". Cabe recordar que el sureste peninsular es la zona con más riesgo de sufrir terremotos de toda España.

En la misma línea, indica que la Región está integrada por "unas cuantas fallas, siendo la principal la de la Alhama de Murcia". Esta fractura terrestre se extiende desde Huércal-Overa hasta cerca de Murcia, teniendo diversas áreas clave como Alhama, Lorca o Totana. Según describe Pagán, "tensión y distensión entre las fallas tiene como consecuencia los temblores".

Últimos terremotos

La última vez que la tierra tembló en la Región de Murcia fue el sábado a las 22.39 horas, en el Parque Regional de Sierra Espuña, con una actividad sísmica de una magnitud de 0.4 grados en la escala Richter, según el Instituto Geológico Nacional (IGN). Esta actividad sísmica se une a los nueve terremotos que registró la Región entre el domingo y el lunes de hace dos semanas en Aledo, Alhama de Murcia, Ojós y Pliego.

El año pasado la cifra de temblores en la Región fue de en torno a 600 y la mayoría de baja magnitud Pedro Martínez Pagán — Doctor en Ingeniería de Minas de la UPCT

En concreto, en Aledo se sucedieron un total de cuatro, uno de ellos el lunes día 5, de 1,5 grados, y los otros tres, de 2,1; 1,8 y 1,5 grados, el domingo anterior. Además, Alhama de Murcia registró ese domingo tres, de 1,8; 1,9 y 2 grados; y Ojós y Pliego dos, de 1,6 en ambos casos.

El IGN advirtió ese fin de semana de que había observado un aumento de la frecuencia de actividad sísmica en la zona de Totana, Alhama de Murcia y Aledo.

Según el IGN, ninguno de los seísmos alcanzó la intensidad suficiente como para causar daños personales o materiales, y la mayoría solo pudieron ser percibidos levemente por la población o pasaron inadvertidos.

Los pequeños temblores "liberan la energía sísmica" para evitar un peligro mayor

Estos temblores forman parte de un patrón constante de actividad sísmica producida en el sureste peninsular, que además de la Región incluye a Málaga, Almería y a Granada, en la que es la zona con más riesgo de sufrir terremotos de España.

Además, las zonas del mar de Alborán y las Cordilleras Béticas son los lugares que mayor concentración de actividad sísmica generan de la península ibérica. El motivo principal es porque la llamada microplaca actúa como una cuña geológica y genera fallas activas: unas estiran el terreno, otras lo expanden y otras lo desplazan lateralmente.

En esta misma línea, se produce un fenómeno aún más particular bajo las ciudades de Granada y Málaga llamado delaminación. Este fenómeno sucede cuando parte de la capa profunda se desprende y se hunde hacia el manto de la Tierra. Esto genera temblores a profundidades poco frecuentes, incluso superiores a los 600 kilómetros.

"Son situaciones normales"

Estos sismos de baja magnitud son imperceptibles para los seres humanos y además cumplen otra función importante, ya que "liberan la energía sísmica de las fallas que atraviesan la Región de Murcia", subraya Pagán. Por lo que estos pequeños terremotos permiten que "la tensión no se acumule y termine explotando en un temblor de mayor escala", añade.

Además, precisa que "estos terremotos son sucesos normales, puesto que la Región está en una zona de alta actividad sísmica", debido a las fallas que cruzan la Comunidad. Por ello, aunque entiende que tantos sismos seguidos puedan generar alarma en la población, recuerda que "el año pasado la cifra de temblores en la Región fue de en torno a 600. Y la mayoría de ellos de una magnitud inferior a dos".

Por último, Pagán indica que en otros países con mayor riesgo de actividad sísmica como Chile, donde los terremotos llegan hasta los siete puntos en la escala Richter, incluso en ocasiones, los superan, estos pequeños temblores no son catalogados como terremotos. En estos lugares, se considera que es un terremoto cuando el movimiento de tierra sobrepasa los cinco puntos en la escala Richter.