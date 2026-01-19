Amplían la alerta por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta el miércoles

El aviso amarillo por fenómenos costeros emitido para este martes en el Campo de Cartagena y Mazarrón se amplía al miércoles, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la previsión meteorológica, la alerta se iniciará el martes 20 de enero a las 18.00 horas y se mantendrá hasta las 07.00 horas de la mañana del miércoles 21 de enero en las citadas zonas de la costa murciana.

Durante ese periodo se esperan olas de hasta tres metros, con mar de fondo proveniente del nordeste, acompañadas de fuertes vientos del noroeste que alcanzarán rachas de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7).

Mapa de alerta meteorológica en la Región / Aemet

Previsión del tiempo en la Región de Murcia

En el resto de la Región de Murcia, la Aemet prevé para este lunes, 19 de enero, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el tercio oriental de la región.

Las temperaturas irán en ligero ascenso o sin cambios con heladas débiles en las sierras. Vientos moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes al final del día.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 14 de máxima en la ciudad de Murcia.

El martes la Aemet espera cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles, más intensas en el tercio oriental de la región. La cota de nieve estará alrededor de los 900 metros en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas en descenso con heladas débiles en el Noroeste. Vientos moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el entorno del Mar Menor.

Para el miércoles se prevé cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a partir de la tarde, posibles también a primeras horas en el tercio oriental de la Región. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles en el Noroeste; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados, girando por la tarde a suroeste.