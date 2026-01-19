La advertencia de Brasero a los municipios costeros de la Región: "La borrasca Harry ya está en camino"

Una nueva borrasca afectará a la Región de Murcia en los próximos días. Es la tercera que visita la Comunidad. En los primeros días del año hizo acto de presencia Francis, dejando nevados los picos más altos, después vino Goretti y sus fuertes vientos. Ahora, es el turno de Harry, que pone en el punto de mira los municipios costeros de la Región.

Este nuevo fenómeno meteorológico está en pleno avance y afectará al tiempo del territorio regional, según las advertencias del meteorólogo Roberto Brasero en sus últimas previsiones. Brasero ha señalado que está "en camino la borrasca Harry", y que formará "un temporal mediterráneo con lluvia, viento y nieve en diversas regiones de España, aunque con intensidad diferente según la zona".

Harry propiciará inestabilidad en el este del país

En su predicción meteorológica, Roberto Brasero incide en que la borrasca Harry se formará sobre el área mediterránea, intensificando las probabilidades de inestabilidad en el este y nordeste del país. El meteorólogo subraya que la borrasca propiciará el aumento del flujo de vientos húmedos desde el Mediterráneo.

A su vez, mantiene que este episodio fue el germen de uno más marcado que traerá mal estado del mar y rachas de viento fuertes entre este lunes y mañana. La borrasca Harry no sólo está en el radar meteorológico de Murcia, también tiene impacto en otras partes de España:

En Cataluña ya se han registrado fuertes lluvias y nevadas asociadas a la llegada de Harry, especialmente en zonas del Pirineo catalán.

ya se han registrado fuertes lluvias y nevadas asociadas a la llegada de Harry, especialmente en zonas del Pirineo catalán. En varias comunidades del interior norte y centro peninsular se han activado avisos por nieves y lluvias , con carreteras afectadas y nieve acumulada.

se han activado avisos por , con carreteras afectadas y nieve acumulada. Varios avisos amarillos y naranjas por lluvia, nieve o viento han estado vigentes en hasta once comunidades autónomas.

Cómo afectará la borrasca Harry a la Región de Murcia

Aunque el impacto en la Región de Murcia por precipitaciones intensas no es tan severo como en los territorios del norte o el interior, el temporal marítimo sí puede notarse con fuerza en las costas de Cartagena y Mazarrón, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha activado un aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros para la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón durante la tarde y noche del martes, 20 de enero. Según el aviso oficial:

Se esperan olas de hasta 3 metros .

. Vientos fuertes del noroeste con rachas de 50–60 km/h (fuerza 7).

(fuerza 7). El período de mayor riesgo será entre 18.00 y la medianoche.

Esto significa que, aunque la borrasca Harry no esté dejando alertas de lluvias copiosas en toda la Región, la costa murciana sí puede notar mar agitado y viento fuerte estos días.