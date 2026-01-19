Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas

Más facilidades y ventajas para lograr una conciliación más efectiva entre trabajo y familia. Al menos esa es la idea que podrían tener decenas de miles de madres y padres de la Región de Murcia que ya pueden solicitar otras dos semanas de permiso pagadas con el 100% del sueldo que perciben. El año 2026 comenzaba con la entrada en vigor de la retribución de dos de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijo (cuatro si se trata de una familia monoparental) que aprobó el Gobierno central este pasado verano.

Los trabajadores que hayan tenido un hijo o hayan adoptado a un menor a partir del 2 de agosto de 2024 tendrían el derecho de ausentarse de su trabajo durante catorce días mientras que la Seguridad Social se haría cargo del pago total durante ese tiempo.

Solo desde esa fecha y hasta el 31 de octubre de 2025 nacieron en la Región de Murcia 15.855 bebés, de acuerdo con los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Contando como regla general con que cada bebé tuviese dos progenitores (quitando a aquellas familias monoparentales), serían hasta 31.710 madres y padres los potenciales beneficiarios de la nueva prestación a la que ya se pueden acoger.

Hasta los ocho años

La "novedad importante" de esta prestación, tal y como 'vendió' el presidente Pedro Sánchez a finales de julio, es que estas dos semanas podrán disfrutarse "de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan ocho años" y podrán disfrutarlas también "de forma retroactiva" aquellas familias cuyos hijos e hijas hubiesen nacido a partir de agosto de 2024. Además, a diferencia de las 17 semanas por el permiso de maternidad y paternidad, se podrá disfrutar por días sueltos o medias jornadas hasta que el hijo cumpla esa edad.

"Una ampliación de derechos constante y persistente por parte del Gobierno de España" con la que se pretende ayudar a "reforzar nuestro Estado del Bienestar y también hacer beneficiario de estas políticas a las familias", defendió el jefe del Ejecutivo central entonces.

La baja por maternidad y paternidad (oficialmente denominada 'permiso por nacimiento y cuidado del menor' y que con el acuerdo del Gobierno de coalición PSOE-Sumar este verano se ampliaba de 16 a 17 semanas) se puede disfrutar hasta que el hijo cumpla 12 meses.

Aunque las 6 primeras semanas son obligatorias e inmediatas tras el nacimiento, el resto de semanas del permiso (el periodo flexible) se pueden repartir semana a semana dentro del primer año de vida del bebé, siempre que se acuerde con la empresa y cumpliendo los requisitos de comunicación y planificación que establece la Seguridad Social. Este permiso es de igual duración para la madre y el padre y no se puede transferir ni 'dar' semanas de un progenitor a otro.

Retomando las dos nuevas semanas del permiso de cuidados, los datos del INE también muestran que, a nivel nacional, se produjeron durante el mismo periodo de tiempo -los datos correspondientes a noviembre y diciembre aún no están consolidados- 403.644 nacimientos, por lo que la cifra de potenciales beneficiarios se doblaría hasta superar los 807.000 progenitores.

Avisar con 15 días de antelación La solicitud del permiso especial de las dos semanas que entró en vigor el 1 de enero se suma a la aprobación de una semana adicional por el nacimiento de un menor (pasa de 16 a 17 semanas). Al igual que la baja de maternidad o paternidad por el nacimiento, se tramita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (acudiendo presencialmente a una de las oficinas) o de forma online por medio de la página web prestaciones-seg-social.es (dentro del apartado Tu Seguridad Social). El beneficiario debe presentar la solicitud con una antelación máxima de 15 días y deberá avisar a su empresa al menos 15 días antes para que emita y envíe el certificado de empresa con fecha de inicio y fin del periodo de descanso.

Interés en aumento

Tras darse a conocer los primeros detalles de este nuevo tiempo de permiso retribuido, a las oficinas de los sindicatos como UGT y Comisiones Obreras en la Región comenzaron a llegar dudas y consultas de trabajadoras y trabajadores sobre cómo funcionaba la prestación y cómo solicitarla.

"Hemos tenido un par de consultas estas últimas semanas sobre cómo pedir el permiso, pero nada que ver con la cantidad de consultas que atendimos justo este verano, cuando se anunció la medida", señala a este periódico Miguel Lajarín, secretario de comunicación de UGT: "Aunque estamos seguros de que, conforme pasen las semanas, muchas familias van a valorar iniciar este permiso", resalta.

También María Ángeles Guevara, secretaria de Mujeres e Igualdad y LGTBI+ en Comisiones Obreras, apunta que ya se observa "movimiento" en sectores como educación, sanidad, administración pública y Correos, destacando también que en el ámbito privado, especialmente en sectores con salarios más bajos, como transporte, la adopción de estos permisos puede ser más limitada.

María Ángeles Guevara (CC OO) y Miguel Lajarín (UGT). / L. O.

"Ayuda a avanzar hacia una conciliación real, pero no es suficiente"

La «evolución sin precedentes» en la ampliación de derechos por la igualdad y la conciliación de la familia en la última década es una medida «positiva, pero insuficiente», por lo que «seguimos instando al Gobierno nacional a que aproveche y avance más, que sea más ambicioso y cumpla con la propuesta que consiste en hacer retribuido el permiso de ocho semanas».

Así lo expone Miguel Lajarín, secretario de Comunicación de UGT, porque «lo que estamos viendo actualmente es que solo las familias con recursos y que pueden permitirse no trabajar acaban disfrutando de las ocho semanas de permiso (solo dos de ellas retribuidas) para cuidar de sus hijos e hijas.

Además, creemos que urge, más que nunca, avanzar en estas medidas ante el riesgo de que haya un cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales, que podría congelar la ampliación de cualquier derecho laboral o social», expone.

Los sindicatos reclaman que las ocho semanas para cuidados sean totalmente retribuidas

También María Ángeles Guevara, secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras (CC OO), recuerda que la conciliación ha recaído tradicionalmente sobre las mujeres, por lo que es necesario fomentar la implicación de los hombres en el cuidado familiar: «Conciliar no es un lujo, sino un derecho», añadiendo que formar e informar tanto a empresas como a la sociedad sobre la corresponsabilidad es «fundamental».

Además, Guevara recuerda que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales «contribuiría a mejorar la conciliación y el equilibrio entre la vida personal y laboral» también.

Para los sindicatos estos permisos retribuidos suponen un ahorro doble para las familias: «Por un lado, cobran su salario mientras disfrutan del permiso; por otro, se ahorran los gastos de la escuela infantil. Y no podemos obviar que, aún hoy, la mayoría de quienes se acogen a estos permisos, a las reducciones de jornada e incluso a las excedencias por cuidado de menores siguen siendo mujeres. Por ello, cuanto más se avance en permisos retribuidos, más se reducirá la brecha salarial y la paralización de la carrera profesional de las mujeres, la cual históricamente ha provocado techos de cristal incluso en aquellos sectores económicos donde las mujeres constituyen la mayoría de las plantillas», sostiene Lajarín.

Asimismo exigen que los permisos retribuidos se amplíen tanto para las personas asalariadas como para quienes trabajan por cuenta propia: «En los últimos años, nuestro sindicato ha trabajado de la mano de la asociación de autónomos UPTA «para que todas las personas que trabajan por cuenta propia tengan la posibilidad de acogerse a un permiso retribuido por cuidados de menores, así como a otras medidas de protección social, como los ERTE y la prestación contributiva por desempleo», concluye.