La Región gana 225.000 contratos indefinidos desde la reforma laboral

Un total de 318.738 murcianos tenían un contrato indefinido al cierre de 2025. Son 225.856 más que en 2019, último año anterior a la reforma laboral que no estuvo marcado por factores externos en el mercado de trabajo, como fue la pandemia. Hace siete años, la cifra estaba por debajo de los 93.000. Por tanto, con la nueva legislación laboral, la Región ha ganado un 243% más de empleados fijos, según datos facilitados a La Opinión por Delegación del Gobierno.

Solo Andalucía, que mejora en un 449%; Extremadura, que aumenta en un 364%; y Castilla-La Mancha, en un 269%, se beneficiaron de un crecimiento mayor en la firma de contratos indefinidos.

El número de afiliados a la Seguridad Social también ha dado un salto de gigante en los últimos años. En noviembre de 2018, la cifra era de 572.553; en el mismo mes de 2025, eran 110.000 más. Solo la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias han ganado más afiliados que la Región de Murcia en ese período de tiempo.

De hecho, la Región cerró 2025 con 677.862 afiliados, el mayor dato de la serie histórica para el mes de diciembre, con casi 17.500 personas más que hace un año.

En cuanto a las pensiones, desde la Delegación del Gobierno apuntan también que un total de 61.283 personas de la Región vieron revalorizada su prestación media de jubilación hasta situarla en 1.364 euros al mes, 385 euros más que en 2018. En la actualidad, en la Comunidad hay 269.735 pensionistas (incluyendo todo tipo de pensiones), y la pensión media está en 1.174,46 euros.

Pese a la considerable subida, los murcianos son los terceros por la cola en el ranking de prestaciones de jubilación. Solo los gallegos y extremeños cobran menos, mientras que en el País Vasco reciben, de media, 1.840 euros; y en Madrid, 1.732 euros.

Por otra parte, y según la Encuesta de Población Activa, con datos de 2023, el 16,5% de la población murciana percibe el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 96.400 personas se beneficiaron de la subida del 4,41% del SMI de 2025. La Región de Murcia es una de las autonomías con mayor porcentaje de población cobrando el mínimo marcado por ley. Solo Canarias, con un 17,7%, y Extremadura, con un 20,8%, superan las cifras murcianas. En el lado contrario, el País Vasco (6,7%), Navarra (8,1%), Baleares (8,4%), Aragón (8,5%) y La Rioja (9,3%).

En cuanto al empleo, la Región cerró el año con 677.862 afiliados a la Seguridad Social, el mayor dato de la serie histórica para ese mes, con casi 17.500 afiliados más que hace un año. El paro se situó en 73.481 personas, lo que supone 5.475 menos que hace un año, y un descenso del 6,93%, siendo así el mejor dato en un mes de diciembre desde 2007.

Por otra parte, a fecha de noviembre de 2025, eran 127.212 murcianos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando el año anterior eran 105.671 perceptores y, en 2023, poco más de 100.000. El número es muy elevado si se compara con resto de comunidades uniprovinciales. La Rioja tiene algo más de 16.000 beneficiarios; Navarra no llega a los 29.000; Baleares, 27.221; o Cantabria, que roza los 21.000. Superan a la Región en número de perceptores del IMV la Comunidad de Madrid, con más de 195.000; Comunidad Valenciana, 269.000; Cataluña, con 255.000 beneficiarios; y Andalucía, con 767.000 beneficiarios.

Respecto al Bono Social, mecanismo de apoyo a los consumidores vulnerables, un total de 71.271 vecinos de la Región se benefician actualmente de él para obtener una ayuda destinada a luchar contra la pobreza energética y a compensar los gastos derivados del consumo de calefacción, agua caliente o cocina. En agosto del año pasado, en número de beneficiarios no llegaba a los 60.000.

Por último, el número de becarios alcanzó el curso 2024-2025 los 45.249 estudiantes, siendo 12.181 universitarios. A nivel estatal se concedieron cerca de un millón.

Desde Delegación del Gobierno recuerdan también que la Región de Murcia recibirá este año las mayores entregas a cuenta de su historia con 4.903 millones de euros, un 7,2% más que en 2025. Además, sumando la liquidación del año 2024, percibirá en recursos del sistema de financiación 5.339 millones de euros. O sea, un 8% más que en el anterior ejercicio.