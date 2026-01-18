Francisco Lucas defiende el «liderazgo inversor» del Estado

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, hizo balance para La Opinión de las inversiones del Gobierno de España en la Región el año pasado y destacó que «en el año 2025 se ha confirmado el dinamismo de la economía española», con un avance del PIB del 2,9% o superior, en línea con las previsiones del Gobierno y de las «principales instituciones nacionales e internacionales».

El delegado vincula ese contexto con la evolución regional y señala que, «con todo lo que eso supone de tirón para la Región de Murcia, iniciamos el año arrastrando un crecimiento del 1% de inicio», algo que, según dijo, «aporta una buena base para la confianza de empresas, inversores y trabajadores» y «apunta a que España liderará de nuevo a los principales socios comunitarios».

Sostiene que «el Gobierno de España ha vuelto a demostrar su capacidad, compromiso y liderazgo político e inversor en la Región de Murcia», una comunidad donde se ha hecho posible «conjugar crecimiento económico, creación de empleo y medidas para proteger a ciudadanos y empresas». En esta línea, remarcó que «las políticas del Gobierno de España ejercen un impacto decisivo en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia».

Además, cree que ese liderazgo del Gobierno de España se ve respaldado por medidas que favorecen la dinamización y el impulso económico, la cohesión social y territorial, el desarrollo de infraestructuras, la protección del medio ambiente, el apoyo a la innovación, el fomento de la cultura, el deporte y protección del patrimonio, la educación y la sanidad.

En este sentido, destaca en su balance en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según los datos aportados, «desde 2.021 y hasta diciembre de 2025, el Gobierno de España ha desplegado una apuesta inversora de gran escala en la Región de Murcia que asciende a 2.150 millones de euros».

Francisco Lucas avanzó que «tenemos en marcha importantísimas inversiones en aspectos prioritarios para la Región» y que se trata de actuaciones «centradas en proyectos y necesidades estratégicas». Asimismo, añadió que son «complemento necesario» de políticas sociales relativas «a pensiones, ingreso mínimo vital, mercado de trabajo, afiliación a la Seguridad Social o becas». Gracias a estas medidas, distintos actores «pueden afrontar con más y mejores recursos el año recién iniciado», concluyó el representante del Ejecutivo de la nación en la Región.

Llegaron más de 2.000 millones del Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación del Ejecutivo central ha dejado en la Región de Murcia un total de 2.150 millones desde 2.021 (cuando se aprobó) y hasta diciembre de 2025, informan desde Delegación del Gobierno. De ellos, 1.246 millones proceden directamente del Gobierno de España, y el resto, asignado a través de transferencias en Conferencia Sectorial, convenios y concesiones directas acordadas con el Gobierno autonómico. En total, hay 48.712 beneficiarios (el 68,5% microempresas y pymes, el 30% hogares, 1,2% fundaciones y 0,2% grandes empresas).

El destino de los recursos son infraestructuras estratégicas, transición energética, reindustrialización y refuerzo del Estado del bienestar.

La mayor inversión individual del plan se concentra en infraestructuras ferroviarias, con más de 400 millones de euros canalizados a través de ADIF. El Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad se consolida como la obra estratégica del territorio: 182,8 millones fueron para el tramo Totana-Murcia del AVE Murcia-Almería y 129,9 para el tramo Murcia-Lorca.

A estas actuaciones se suman inversiones complementarias en estaciones, subestaciones eléctricas y terminales logísticas, reforzando así el papel de la Región como «nodo logístico del sureste».

Otra de las inversiones estrella es el electrolizador de hidrógeno verde de Cartagena, con 155 millones de euros, una de las mayores actuaciones industriales del plan en España. El proyecto refuerza el eje energético-industrial de la Región y su vinculación con la refinería de Cartagena.