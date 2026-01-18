Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies

Mantener la biodiversidad en los parques naturales de la Región es, según los expertos, fundamental para su conservación, sobre todo de cara a los nuevos retos que plantea la situación climática a nivel global.

En este sentido, ha concluido un estudio sobre la comunidad de mamíferos terrestres del Parque Regional Sierra del Carche con el objetivo de obtener información actualizada sobre las especies de animales que habitan este espacio protegido.

La investigación ha sido llevada por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor que ha trasladado, a través de una nota de prensa, que todo esto sirve para "apoyar la toma de decisiones de cara a la gestión y conservación del parque".

Los resultados han identificado 14 especies en total. Once de ellas fueron captadas en imágenes: gineta, garduña, zorro, tejón, lirón careto, jabalí, corzo, ardilla, ratón de campo, liebre y conejo.

Las otros tres animales silvestres fueron hallados con datos procedentes de observaciones de campo y otras actividades, según indican. Se trata del erizo común, la cabra montés y el arruí que, de acuerdo a la información ofrecida por la Comunidad, es una especie exótica invasora.

Además, se encontraron tres especies domésticas o cimarronas, perro, oveja y gato doméstico, aunque su presencia es muy escasa y anecdótica.

Un jabalí captado por una de las estaciones de fototrampeo. / CARM

Otras conclusiones

El informe también ha detectado la ausencia de dos importantes carnívoros citados en el Parque en décadas pasadas: el turón y la comadreja. Han comentado que "no se han detectado indicios de ningún tipo que permitan sospechar su presencia.

Por otro lado, afirman que la ardilla ha recolonizado el Parque Regional tras el colapso de sus poblaciones experimentado en décadas pasadas.

Estiman valores bajos de presas (lagomorfos, roedores e insectívoros), con relación a su abundancia relativa y su distribución detectada en el parque. También destacan la ausencia del gato montés porque, de acuerdo con el estudio, "el espacio reúne condiciones ecológicas para albergar una población estable por la escasa influencia humana y por la estructura y composición de la vegetación"

En este sentido, explican que la ausencia de este último animal puede deberse a la baja disponibilidad de presas potenciales.

El documento señala que la Zona de Conservación Prioritaria del Parque Regional alberga la mayor riqueza de especies detectada. En términos de abundancia relativa, el zorro, la garduña y el jabalí son las especies que presentan los registros más elevados. En cambio, el corzo, el arruí y la cabra montés no muestran una presencia que se pueda considerar estable o permanente dentro del espacio protegido, de acuerdo con los datos analizados.

Inversión

Subrayan que estos trabajos han supuesto una inversión de 13.794 euros y "contribuyen al cumplimiento del objetivo operativo de ‘Seguimiento de especies’ y de la acción de ‘Actualización de los inventarios de hábitats y especies’ del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional, recientemente aprobado". La financiación procede en un 60 por ciento de fondos FEDER, mientras que el 40 por ciento restante proviene de recursos propios de la Comunidad Autónoma.

Con este estudio, “el Gobierno regional refuerza su estrategia de protección y conocimiento del patrimonio natural de la Región de Murcia, impulsando que la gestión de los espacios protegidos se apoye en información científica actualizada y en la aplicación de buenas prácticas de conservación”, aclaró María Cruz Ferreira, concluyó María Cruz Ferreira, secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática.

El método

La investigación se apoya en técnicas avanzadas de fototrampeo, añaden. Se trata de un método que permite identificar especies sin interferir en su comportamiento natural mediante la instalación de cámaras en puntos estratégicos del parque.

En total, el dispositivo incluye 26 estaciones de fototrampeo y el tiempo medio de funcionamiento de las cámaras se sitúa en torno a 96 días, "lo que ha permitido obtener un registro amplio y comparable de la presencia de mamíferos".

“Este estudio nos permite conocer con mayor precisión la situación actual de las especies de mamíferos en la zona y diseñar estrategias eficaces para su protección”, dijo Cruz Ferreira, quien destacó la relevancia de este proyecto y “el valor de contar con datos científicos recientes para planificar actuaciones ajustadas a la realidad del parque”.