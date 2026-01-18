COE Ilumina: el talento emprendedor de la Región no entiende de barreras

Cuando una persona tiene una idea de negocio rondándole la cabeza que sea atractiva y viable económicamente hasta poder vivir de ella, muchas veces el mayor quebradero de cabeza es cómo comenzar a ‘sacarle punta’ y saber por dónde empezar. La orientación y acompañamiento por partes de profesionales supone una pieza fundamental para estas personas, ya que les permite hacer un recorrido de descubrimiento personal y profesional orientado a activar su potencial emprendedor y diseñar un proyecto propio desde la fase cero.

Con ese objetivo nació COE Ilumina, un programa de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social que, a través del SEF, recientemente ha concluido su primera edición para impulsar el potencial emprendedor de sus participantes y apoyarles en el diseño de su propio proyecto empresarial. No importa la edad que tengas, la formación que hayas recibido, dónde hayas trabajado o lo ‘madurada’ que estuviese la idea... Lo fundamental es tener ganas e ilusión para poder plasmar y hacer visible el proyecto que alguna vez en la vida se propusieron hacer o que hubiesen descubierto hace relativamente poco que podía suponer una fuente de ingresos.

Bajo ese pretexto hasta 17 personas con interés por emprender ya están preparadas para poner en marcha su propia idea de negocio tras completar este programa gratuito lanzado por la Consejería que dirige Marisa López Aragón.

La iniciativa, que arrancó el pasado mes de noviembre, concluía recientemente tras diez sesiones de orientación y acompañamiento que han permitido a estas 17 personas, con diferentes perfiles, hacer ese recorrido de descubrimiento personal y profesional.

La orientación y el acompañamiento son cruciales en este nuevo programa de la Consejería de Empleo

«Con esta iniciativa, que hemos diseñado y desarrollado a través del COE Región de Murcia (Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo), hemos querido fortalecer la cultura emprendedora, la formación y el autoempleo como motor de desarrollo económico y social», explicó la propia López Aragón. «Durante el desarrollo se han acompañado los participantes a activar sus capacidades para diseñar un plan de autoempleo sólido, realista y con propósito, al tiempo que se ha trabajado la autonomía personal y la capacidad de liderazgo», añadió.

Para ello, los formadores han trabajado en las fortalezas personales y talentos de cada participante así como en nuevas habilidades y competencias para que su proyecto se convierta en realidad.

Estos participantes han recibido formación práctica en pensamiento estratégico, psicología motivacional y laboral, autoconocimiento, comunicación, clarificación de objetivos y planificación empresarial o neuromarketing aplicado al emprendimiento, además de acceder a servicios técnicos y asesoramiento especializado para continuar avanzando en el desarrollo de sus iniciativas.

Asimismo el programa ha incluido sesiones de mentorización individualizada para aquellas personas con interés real en el autoempleo o la creación de una empresa, «reforzando así su acompañamiento hacia el emprendimiento».

Beatriz Coronado y Roberto López, dos de los participantes en el programa, en Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

"Es un viaje emocional que ayuda a replantearte qué quieres hacer y desde dónde partir"

Nunca es tarde para, al menos, intentarlo. Beatriz Coronado y Roberto López son dos de los 17 participantes en la primera edición de COE Ilumina que salieron con una idea de negocio trabajada y madurada para poder, en un futuro, llevarla a la realidad en forma de proyecto o negocio.

En el caso de Beatriz, actualmente está dando forma a un proyecto emprendedor vinculado a una casa familiar situada en una zona rural de la diputación cartagenera de Cuesta Blanca: parte de la rehabilitación progresiva de este inmueble que ya alberga una sala interior en la que imparte clases de yoga y que, en el futuro, podría acoger actividades culturales, de bienestar o, por qué no, incluso alojamientos vacacionales.

«COE Ilumina me ha servido para unir dos mundos que para mí no deberían estar separados: el emprendimiento y el desarrollo personal. No se trata solo de montar un negocio, sino de hacerlo desde quién eres, desde tus valores y desde la forma en la que quieres estar en el mundo», señala a La Opinión, destacando que este programa le ha permitido dar estructura a una idea que llevaba tiempo madurando, pero que no sabía cómo materializar.

«Tenía muchas cosas en la cabeza, muchas intuiciones, pero necesitaba parar, ordenarlas y ponerles un plan de acción». Uno de los aspectos que más valora es el enfoque humano del programa y la creación de vínculos entre los participantes: «Sentirme escuchada, compartir mis dudas y mis miedos con personas que están en un momento vital ha sido fundamental. Emprender puede ser muy solitario y aquí he encontrado una red de apoyo real».

Asimismo pone en valor el acompañamiento continuo del equipo técnico del COE: «Saber que tienes las puertas abiertas, que puedes volver para una tutoría, una consulta o simplemente para contrastar una idea, da mucha tranquilidad. No sientes que te sueltan la mano cuando acaba el programa».

Beatriz y Roberto han pasado por COE Ilumina y han contado su experiencia a La Opinión. / Loyola Pérez de Villegas

Por su parte, Roberto, periodista de 55 años con una amplia experiencia en prensa y radio, llegó al programa tras varios años en situación de desempleo y en un momento de replanteamiento profesional. Actualmente participa en un programa experiencial de empleo vinculado al sector de la energía fotovoltaica en la ADLE de Cartagena, pero reconoce que su paso por COE Ilumina supuso un punto de inflexión. «Yo entré con una idea de negocio muy concreta y bastante clásica, relacionada con la instalación y mantenimiento fotovoltaico, que es el ámbito en el que me estoy formando. Sin embargo, salí con una idea completamente distinta», explica.

Para Roberto, el programa ha sido «un viaje emocional» que le ha llevado a replantearse qué quiere hacer y desde dónde hacerlo. Durante el proceso, este hombre tomó conciencia de que su principal valor diferencial está en su experiencia en comunicación y en su trayectoria profesional: «Me di cuenta de que llevo más de treinta años trabajando en comunicación y que ese talento no puede quedarse fuera del mercado laboral solo por una cuestión de edad».

A partir de ahí, comenzó a trabajar en una iniciativa centrada en visibilizar la pérdida de talento de las personas mayores de 50 años y en buscar soluciones desde el ámbito empresarial y de los recursos humanos. En este sentido, señala que «una de las mayores barreras para emprender es que nadie te enseña cómo hacerlo. Puedes saber hacer muy bien tu trabajo, pero no saber cómo venderlo, cómo gestionarlo o cómo convertirlo en un proyecto viable». Por ello, valora especialmente la formación práctica recibida en áreas como finanzas, comunicación, organización empresarial o estrategia:

En especial, tanto Beatriz como Roberto destacan el papel de la directora del programa, Ana Conesa, que también es emprendedora y secretaria general de AJE Región de Murcia: «Para mí, ha sido como una entrenadora. Te ayuda a ver posibilidades donde antes solo veías bloqueos», aplaude Roberto.