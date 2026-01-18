Meteorología
El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
Se esperan olas de hasta tres metros
E. P.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerá bajo aviso nivel amarillo el próximo martes, 20 de enero, debido a fenómenos costeros durante la tarde y noche.
Según la previsión meteorológica, se iniciará a las 18.00 horas y se mantendrá hasta la medianoche. Se esperan olas de hasta tres metros, con mar de fondo proveniente del nordeste, acompañadas de fuertes vientos del noroeste que alcanzarán rachas de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7).
