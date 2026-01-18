El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerá bajo aviso nivel amarillo el próximo martes, 20 de enero, debido a fenómenos costeros durante la tarde y noche.

Según la previsión meteorológica, se iniciará a las 18.00 horas y se mantendrá hasta la medianoche. Se esperan olas de hasta tres metros, con mar de fondo proveniente del nordeste, acompañadas de fuertes vientos del noroeste que alcanzarán rachas de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7).