Fumadores en MurciaContratos indefinidosMujer apuñala a su violadorReal Murcia - IbizaNovedades editoriales
El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes

Se esperan olas de hasta tres metros

La Aemet activa la alerta amarilla por oleaje en la costa de la Región

La Aemet activa la alerta amarilla por oleaje en la costa de la Región / L.O.

E. P.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerá bajo aviso nivel amarillo el próximo martes, 20 de enero, debido a fenómenos costeros durante la tarde y noche.

Según la previsión meteorológica, se iniciará a las 18.00 horas y se mantendrá hasta la medianoche. Se esperan olas de hasta tres metros, con mar de fondo proveniente del nordeste, acompañadas de fuertes vientos del noroeste que alcanzarán rachas de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7).

