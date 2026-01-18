El calzado regional se abre paso ante más de 60 compradores y prensa internacional en la Expo Riva Schuh de Italia

La industria del calzado de la Región de Murcia ha reforzado su proyección internacional en la Expo Riva Schuh & Garda Bags (Riva del Garda, Italia) con una acción de promoción impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), en colaboración con la Asociación regional Calzia y la Federación de Industrias del Calzado (FICE), en el marco del Plan Estratégico del Calzado y la Moda de la Región de Murcia.

La iniciativa consistió en una presentación-coctel que congregó a más de 60 asistentes, entre compradores internacionales y prensa especializada, con presencia de profesionales procedentes de Francia, Países Bajos, Colombia e Israel, además de cadenas españolas con implantación en varias comunidades autónomas. En el plano mediático, participaron periodistas de Francia, Italia, Alemania y España, ampliando la proyección del calzado murciano en los principales mercados europeos.

El sector superó entre enero y octubre de 2025 los 84 millones de euros en ventas, con la Región como cuarta industria productora de este sector más exportadora de España

“Este encuentro demuestra la relevancia del sector del calzado en la Región, que cuenta con empresas preparadas para colaborar con marcas y distribuidores internacionales, aportando diseño, calidad y producción fiable”, subrayó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. “La participación en esta feria es una de las iniciativas que estamos desplegando dentro de nuestra hoja de ruta para transformar el sector del calzado con más innovación, sostenibilidad e internacionalización y la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la fabricación aditiva”, añadió la consejera.

Expo Riva Schuh & Garda Bags es una de las grandes citas del calendario internacional del calzado y los complementos, que reúne a empresas y marcas de decenas de países y atrae a compradores profesionales de más de un centenar de mercados. El encuentro tuvo lugar del 10 al 13 de enero y registró unos 8.000 asistentes, con lo que consolida su peso como escaparate global para abrir canales comerciales y anticipar tendencias de temporada. La Región fue la segunda comunidad española con mayor participación.

El ‘cóctel Murcia’ volvió a marcar la diferencia como fórmula de promoción internacional, maridando los valores del calzado regional con vino y productos de la tierra, con la colaboración de Bodegas del Rosario (D.O. Bullas).

Cuarta comunidad productora de calzado más exportadora

Los datos estadísticos oficiales más recientes, correspondientes al periodo entre enero y octubre de 2025, señalan que las empresas de la Región de Murcia del sector del calzado exportaron por valor de 84,24 millones de euros. Esta cifra sitúa a la Región como la cuarta comunidad autónoma productora de calzado que más exporta de España. En cuanto a los países que más compran el calzado regional, Francia ocupa la primera posición, seguida de Italia, Alemania y el Reino Unido.

Feria organizada por Riva del Garda Fierecongressi, se celebra en el Exhibition Centre (Quartiere Fieristico) y enshowrooms repartidos por los hoteles de la ciudad (Du Lac et Du Parc Grand Resort y Grand Hotel Liberty).

40 expositores españoles, en representación de 60 marcas, han participado en la Feria, evento que abre la temporada otoño/invierno 2026-27

Es el primer evento en el calendario internacional para la presentación de las nuevas colecciones de calzado para el invierno 26/27.Esto significa que los visitantes tienen una vista previa completa de la oferta y pueden planificar los pedidos con antelación. Para los expositores representa la primera oportunidad de poner a prueba las colecciones y ajustar los planes de producción. Es también, dehecho, el último evento en el calendario para los pedidos de la campaña del verano 26, gracias a la presentación de las colecciones pronto-moda, novedades y de reposición de existencias.

Expo Riva Schuh / Jacopo Salvi - Foto Shop Professional - FPRO.IT

En esta edición de enero 26, más de mil marcas y expositores han estado presentes, en representación de 40 países. La distribución geográfica del evento refleja su vocación global: el 40% de los expositores son de Europa, mientras que el 60% restante procede de países no europeos. Si se analiza más detenidamente la representación por países, China confirma su liderazgo con un 33% de losexpositores, seguida de Italia (16%), India (10%) y Turquía (9%). También destacan otros países como España, Brasil, Alemania o Portugal.

Paralelamente, la feria organiza la 15ª edición de Garda Bags que cambió de imagen y ubicación durante la última edición de junio25. El área de bolsos, artículos de cuero, maletas y accesorios de viaje estrenó un nuevo concepto de decoración modular y se trasladó a los pabellones A2 y B2. Participan un total de 80 empresas en la edición de enero, distribuidas de manera uniforme en sus tres áreas estratégicas: Marcas, Sourcing4Bridge y Sourcing.