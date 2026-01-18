Un búnker por si acaso y una preciosa floración

MAL DE LA CABEZA. Un hombre, en la calle, a otro, ambos parados hablando: «Estoy absolutamente ‘acojonao’ con el Trump. Ese tío está loco ‘perdío’».

ASUSTADOS. Leo en este periódico que hay gente haciéndose un búnker por si atacan los malos, que, por cierto, ya no sabemos quiénes son exactamente. ¿Debemos tenerles miedo a los rusos, a los chinos, a los americanos? ¿Alguna de las islas Canarias o de las Baleares será considerada de absoluto interés estratégico para alguna nación poderosa? Qué desbarajuste, oiga.

PROBLEMA SERIO. La NASA ha tenido que evacuar a cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional porque uno está gravemente enfermo. Alguien se preguntaba el otro día qué podrían hacer en un caso similar con un astronauta que estuviera viajando a la Luna, ya que hacia allí se está preparando un lanzamiento tripulado para dentro de unos meses.

CIERRE. Lo de los despidos de la empresa Sabic en Cartagena me ha recordado la famosa ‘reconversión Industrial’ que acabó con tantos empleos. No tenemos suerte los cartageneros con la industria. Me refiero a que, cuando dicen de darnos un palo, nos lo dan bien gordo. Espero que los políticos que pueden manejar este tema con la empresa den lo máximo de sí mismos para que los trabajadores mantengan sus derechos. Y que no acabe la cosa con protestas como las de aquellos otros cierres, con la gente desesperada y haciendo cosas que no podremos olvidar nunca.

FALLECIMIENTO REAL. Se ha muerto Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía. Sus familiares la llamaban ‘tía Pecu’, porque dicen que era muy peculiar en sus comportamientos y opiniones. Se ha pasado media vida en España. Se ve que le gustaba. Además, que, al ser soltera y sin hijos, pues que se vino a vivir con su hermana. Es natural.

CINE. He visto la película Una batalla tras otra. A mí me ha gustado. Ya sé que hay un montón de opiniones encontradas entre los críticos, pero yo la califico como interesante. Ocurre también que el director, Paul Thomas Anderson, me parece un gran cineasta. Sus películas Boogy Nights, Magnolia, Embriagado de amor, etcétera, me dejaron un recuerdo estupendo. Y también he visto otra película que he disfrutado mucho. Se llama Amar bajo las espinas y es india. Está rodada en los ambientes rurales del país y es muy curioso ver las costumbres, los ritos y las formas de vivir de estos seres humanos. Todo es especial y distinto a lo nuestro. Tiene mucho encanto.

BUENA OFERTA. El personal en Mula se mueve y con acierto. Han convertido la floración de los frutales de sus tierras en un espectáculo de interés turístico y es un gran hallazgo. Igual que la gente se va al valle del Jerte, puede venir a nuestros campos y descubrir que hay una preciosa floración y más cosas, como visitas a enclaves muy antiguos, pequeños pero interesantes museos y comida y estancia de primera clase.

UN CAÍDO. Dos chicas jóvenes salen de un gimnasio en una calle céntrica de Murcia. Una de ellas, riéndose, le dice a la otra: «El tío no ha parado de mirarme todo el tiempo. Ese cae».

DINERO MALGASTADO. Titular: ‘Bruselas da vía libre a 38.000 millones de euros en préstamos para defensa’. Esto quiere decir que todo ese dinero se lo van a gastar los países en armas, aviones, tanques, etcétera, y que no se lo van a gastar en temas sociales, cultura, mejoras de la vida de los europeos, etcétera. Qué desastre, oiga.