Solo el 4% de los fumadores murcianos deja el tabaco con fuerza de voluntad

Casi uno de cada cuatro ciudadanos de la Región de Murcia se pone un cigarrillo en la boca a diario. El hábito de fumar es uno de los más perjudiciales para la salud y también uno de los más complicados de abandonar, tal y como reconocen los profesionales sanitarios. «Solo el 4% de las personas que se plantea dejar de fumar lo logra con fuerza de voluntad, el resto necesita ayuda complementaria como son los productos sustitutivos de la nicotina o medicación específica».

Así lo reconoce el doctor Antonio Madrid, responsable de la Consulta de Deshabituación Tabáquica del Ayuntamiento de Murcia, ubicada en las dependencias de los Servicios Municipales de Salud -jardín del Salitre de Murcia- y donde la afluencia de usuarios suele crecer en estas fechas, con los propósitos de año nuevo.

«En estos momentos tenemos hasta lista de espera», reconoce, por lo que los nuevos pacientes tienen que aguardar entre dos y tres semanas para lograr una primera cita.

El tabaquismo sigue siendo una de las grandes lacras sanitarias debido a los importantes problemas de salud que lleva asociados, aunque las últimas cifras sobre consumo dan motivo para la esperanza. La encuesta Edades 2024, dada a conocer recientemente, muestra una caída histórica del consumo de tabaco tradicional, registrando la Región de Murcia el porcentaje de fumadores más bajo de la última década. Por contra, los vapeadores siguen en auge y se constata un repunte de su uso.

Mientras que a nivel nacional el consumo de tabaco tradicional ha bajado 2,2 puntos respecto a la encuesta Edades anterior, del año 2022, la diferencia es mucho mayor en las comunidades autónomas, donde el descenso en estos dos últimos años ha sido de más de 12 puntos.

Los resultados muestran que en la Región de Murcia el 23,9% de los ciudadanos fuma a diario (frente al 36,6% que lo hacía en 2022), lo que representa la cifra más baja de la última década, incluso inferior al 25,8% que se registró en 2013. Sin embargo, el número de fumadores ocasionales es más alto, ya que el 66,1% de los murcianos ha fumado alguna vez en la vida; el 38,9% lo ha hecho en los últimos 12 meses; y el 36,4% en los últimos 30 días.

Para reducir aún más estos datos el Gobierno central sigue dando pasos para endurecer la Ley Antitabaco, ampliando los espacios en los que está prohibido fumar -como las terrazas- y equiparando los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional -medida que aún está pendiente de tramitación-, al tiempo que la Administración regional refuerza programas de deshabituación tabáquica y de educación para la salud.

También desde las entidades locales se presta apoyo a los fumadores para dejar este hábito, como es el caso de la consulta que dirige Antonio Madrid en Murcia.

El facultativo explica a La Opinión que el perfil de la mayoría de las personas que acuden a las dependencias del Salitre suele ser el de usuarios de unos 50 años de edad con problemas asociados y comorbilidades que «han tenido algún susto de salud», lo que les empuja a dar el paso de intentar abandonar el tabaco. Entre ellos hay personas que han sufrido un ictus o un infarto, que han tenido ingresos hospitalarios repetitivos, EPOC -enfermedad pulmonar obstructiva crónica-, hipertensión o colesterol.

Aunque reconoce que «se está dando una tendencia por la cual estamos viendo cada vez a usuarios más jóvenes y que están más concienciados sobre las consecuencias de fumar».

Entre los consejos que les dan a quienes acuden a este espacio sanitario está el que para dejar el hábito no esperen a tener problemas graves, que den el paso cuanto antes.

Rutina y consejos

Para iniciar la deshabituación tabáquica se hace una primera consulta con el paciente en la que se revisa su historia clínica y se les entrega una hoja de recursos que les pueden ayudar a que este tránsito sea más sencillo. Entre ellos se les recomiendan varias aplicaciones de móvil, libros de ayuda, vídeos de YouTube y ejercicios de meditación y relajación.

Antonio Madrid indica que «lo ideal es planificar cómo se dejará el tabaco y cuándo, el día exacto» para tener un punto de partida.

Para hacerlo es necesaria fuerza de voluntad, pero también se cuenta con herramientas complementarias como son los productos incluidos en la terapia de sustitución (parches, chicles...) y la propia medicación.

Tras esto, se hace seguimiento al paciente cada dos semanas, un seguimiento que puede ser presencial o telefónico, y cuando se ha cumplido el primer año sin fumar se le ofrece darle el alta. «Muchos pacientes no quieren perder esa conexión, les da vértigo el seguir el proceso solos, y solicitan que ese seguimiento se mantenga cada seis meses», afirma el responsable de la consulta, un espacio en el que ya ha atendido a más de 550 pacientes en los últimos tres años.

Sobre las tasas de éxito, el doctor Madrid dice que el 40% de los usuarios del pasado año 2025 lograron dejar de fumar, unas cifras superiores al 25% que se considera el objetivo.

El nuevo fármaco «es de lo mejor que hay en el mercado»

Desde el pasado 1 de enero el Sistema Nacional de Salud financia un nuevo fármaco para dejar el tabaco. Se trata de una nueva presentación de Recigarum (citisiniclina) que, a diferencia de la que se comercializaba en comprimidos, ofrece al usuario la opción de tomarla en espray. La nueva solución oral con dosificador ha sido presentada esta misma semana por Adamed Laboratorios, una nueva forma farmacéutica de este tratamiento de prescripción médica que busca ayudar a dejar de fumar en 25 días.

Maribel González, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, confirma a esta Redacción que el nuevo medicamento ya está disponible en los almacenes de distribución y «las farmacias murcianas pueden solicitarlo cuando lo pida cualquier paciente», al tiempo que señala que «este fármaco, siempre debe estar prescrito por el médico».

Recigarum en solución oral se suma a la presentación en comprimidos, financiada en España desde 2023. La nueva alternativa viene en una bomba dosificadora, donde cada dosis administra una cantidad de principio activo de 1,5 miligramos, equivalente a un comprimido homólogo, en un líquido con sabor a menta que puede administrarse con y sin agua o líquido.

El tratamiento de 25 días se divide en una pauta gradual que comienza con una administración más continuada al principio, -una dosis cada dos horas- y un máximo de seis dosis al día durante los tres primeros días, y que va disminuyendo según avanzan el tiempo.

Además, se debe dejar de fumar por completo al quinto día y, en caso de recaída o fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse, pudiendo reanudarse tras dos o tres meses.

Además, la farmacéutica trabaja en un estudio para el uso prolongado del tratamiento, es decir, para aquellos pacientes que requieren más tiempo de los 25 días establecidos.

El doctor Antonio Madrid afirma que el nuevo fármaco «es ahora mismo de lo mejor que hay en el mercado», y que tanto Recigarum como Champix -vareniclina-, son los más utilizados para abandonar el tabaco.

En este caso, Maribel Gómez detalla que el SNS solo financia una vez al año el tratamiento para dejar de fumar, «por lo que si una persona recae, no podría volver a empezar el tratamiento hasta el año siguiente».

Sobre le nuevo formato de Recigarum, sostiene que es un tratamiento «mucho más cómodo para el paciente», ya que solo requiere la pulverización en la boca, sin la necesidad de llevar una botella de agua para tomar la pastilla, «lo que mejora la adherencia al tratamiento».