Torre Pacheco incorpora la última tecnología en riego y climatización de invernaderos

El Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (Cifea) de Torre Pacheco cuenta con una nueva aula de formación con la que podrá transmitir, tanto a trabajadores en activo como al alumnado de sus ciclos, la última tecnología en riego y climatización de invernaderos. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, inauguró ayer este nuevo espacio formativo.

«Desde el Gobierno regional apostamos por el relevo generacional en el campo y sabemos que para ello es necesario mejorar la formación de los agricultores y ganaderos del futuro. Esta nueva instalación nos ayudará a conseguir este objetivo, ya que en ella los alumnos van a poder conocer la última tecnología que se utiliza en muchos de los regadíos de la Región», afirmó la consejera.

La consejera en la nueva aula de formación del Cifea de Torre Pacheco. / CARM

Sara Rubira recordó que la Región de Murcia es líder en modernización de regadíos con el 87% de riego localizado, con sistemas de fertirrigación y sondas de humedad instaladas en muchos cultivos.

«Este es un proyecto demostrativo y educativo para los agricultores y técnicos sobre dispositivos de última tecnología de cabezales de riego. Con él queremos transmitir las posibilidades de modernización en sus explotaciones, para un uso racional del agua y la fertilización», añadió la consejera.

El cabezal cuenta con 7 depósitos para fertilizantes, ácido y aportaciones especiales de 500 litros, un equipo automático de filtrado con anillas y una bomba soplante para agitación de depósitos, entre otros elementos. Además cuenta con una pantalla para visualizar las operaciones de fertilización y climatización de parcelas e invernaderos.

«En la Región de Murcia se practica la agricultura más avanzada del mundo y desde el Gobierno regional queremos que siga siendo así gracias a aulas como la que inauguramos hoy», indicó Rubira.

Formación continua

La consejera apuntó que el Gobierno regional refuerza la capacitación de los profesionales del sector agrario con cursos para trabajadores en activo: «A lo largo de 2025 fueron más de 6.000 alumnos los que se han formado en alguno de estos cursos con los que queremos impulsar una agricultura moderna, sostenible e innovadora, con profesionales cada vez mejor preparados».

El desarrollo de estas actividades de formación tiene como prioridades la transferencia de conocimientos, la innovación en la agricultura, la viabilidad de las explotaciones, el apoyo a jóvenes y nuevos emprendedores, la competitividad de la agricultura con otros sectores y la implantación de nuevas tecnologías, entre otras.

Durante el 2025 se han desarrollado 465 acciones formativas, de las que 139 fueron propias del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT) e impartidas por los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias, mientras que las 326 restantes fueron ejecutadas por entidades acreditadas y supervisadas por el propio servicio. En total, se impartieron más de 8.000 horas de formación especializada.