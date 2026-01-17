La Región aspira a realizar trasplantes de pulmón el próximo año

La Región de Murcia se ha consolidado a nivel nacional como un referente en donación y trasplante de órganos, pero quiere seguir creciendo y entre sus objetivos más inmediatos está la puesta en marcha del programa de trasplante de pulmón. Así lo dijo este viernes el coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles, quien insiste en la necesidad de implantar el programa de pulmón, "para el cual estamos en negociaciones".

La idea es que este se pueda iniciar el próximo año 2027, aunque para ello antes hay que adecuar distintos servicios como son los de neumología, unidades respiratorias y de cirugía torácica, con la vista puesta en prepararse para la nueva cirugía.

La Región de Murcia es una comunidad "generosa", según reconoce el doctor Robles, ya que el pasado año 2025 "exportamos 23 pulmones" y 14 pacientes murcianos fueron trasplantados de este órgano en otras comunidades autónomas. Cifras que vienen a demostrar que esas operaciones se pueden realizar en la comunidad, según indicó.

En estos momentos, los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) muestran que hay nueve hospitales autorizados en nuestro país para realizar trasplantes de pulmón: tres en Madrid; uno en Cataluña; uno en Andalucía; uno en Canarias; uno en Cantabria; uno en la Comunidad Valenciana y uno en Galicia.

474 trasplantes en 2025

El balance de trasplantes de 2025 dado a conocer ayer por el Ministerio de Sanidad y la ONT muestran que el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia vuelve a liderar la donación de órganos a nivel nacional situándose como el centro sanitario con más donantes de España durante el año 2025, con un total de 70 donaciones, cuatro más del centro que ocupa la segunda posición, el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El pasado año se lograron 99 donantes de órganos en la Región de Murcia, más cinco de donantes vivos que dieron un riñón a un familiar, un ligero descenso respecto a las 109 que se contabilizaron en 2024.

El gesto altruista y la donación de las familias han permitido que durante 2025 se llevaran a cabo 474 trasplantes en la Región de Murcia, superándose el centenar de trasplantes renales. Estos 474 trasplantes también implican una disminución respecto a las cifras del pasado año, cuando se alcanzaron los 525 trasplantes en la Región de Murcia y se superaron por primera vez el medio millar de intervenciones.