La Región en alerta por frío este fin de semana

El frío resiste y sigue presente en casi todos los municipios de la Región. Si bien hace una semana parecía que el sol se iba a apoderar de nuevo del clima, este fin de semana estará marcado por las lluvias débiles y el clima invernal.

El mapa de niveles de riesgo de meteosalud ha colocado una etiqueta de riesgo medio para zonas del Noroeste de Murcia y riesgo bajo para la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Solo quedarán libres del peligro por frío el Altiplano, Mazarrón y el Campo de Cartagena. De cara al domingo se mantienen activos estos avisos para los mismos territorios.

El Ministerio de Sanidad establece una serie de recomendaciones para evitar daños humanos. Para estos avisos, recomiendan evitar respirar por la boca si se encuentra en el exterior; usar varias capas de ropa fina y seguir atentamente las previsiones meteorológicas, así como los canales oficiales de las administraciones y servicios de seguridad y emergencias.

Asimismo, Sanidad recuerda que durante los momentos de más frío en invierno, los contagios por virus se incrementan. Por tanto, no tomar medicamentos sin receta médica, ya que algunos fármacos pueden agravar los problemas derivados de la exposición al frío. Mantener una alimentación variada, consumir fruta a diario, beber líquidos con frecuencia, especialmente agua y bebidas calientes, y evitar el alcohol, que reduce la sensación de frío.

Por otro lado, han recordado a las personas con chimeneas o braseros que deben ventilar varias veces al día el domicilio para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Según datos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros marcarán cifras bajas, llegando a números por debajo de cero en zonas del Altiplano. El frío será más fuerte el domingo cuando se alcanzarán en el municipio yeclano 1 grado bajo cero con sensación de menos seis, las máximas llegarán sobre el mediodía (once grados). En la capital de la Comunidad habrá mínima de cinco, con sensación de dos, sobre las ocho de la mañana; en Cartagena tendrán siete de mínimas y 15 de máximas.

En Mortalla se esperan temperaturas muy similares a las del Altiplano (un grado por debajo de cero en horas de la mañana y la madrugada sobre las 15 horas). Lorca tampoco se va a escapar de usar los abrigos con más relleno: dos grados durante la madrugada y 13 pasado el mediodía.

Lluvias

Con respecto a las las precipitaciones, en la capital de la Región hay un 35 por ciento de probabilidades de lluvia para la tarde del sábado y nada para el domingo, tal y como anuncia la web de la Aemet; en Cartagena un 55 por ciento el sábado y un 35 durante la tarde del domingo; Moratalla está marcada con un 65 por ciento durante de la tarde del sábado y un cinco para el domingo.

Durante este sábado la cifra más alta, hasta el momento, de precipitación acumulada registrada por los sensores de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es de Cartagena con unos 5,40 milímetros.