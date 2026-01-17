El PP de Murcia culpa a Sánchez por la falta de vehículos de la Guardia Civil en la Región

El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España que renueve la flota de vehículos de la Guardia Civil en la Región de Murcia, “para que puedan desempeñar su trabajo de forma segura y eficiente”.

“Los que nos protegen deben contar con los medios suficientes y adecuados, pero el Gobierno de Sánchez sigue castigando y despreciando a quienes velan por garantizar la seguridad de todos”, ha señalado Alfonso Fernando Cerón, diputado por el partido en la Asamblea Regional desde el 2023 y promotor de la iniciativa.

“La 5ª Zona de la Guardia Civil de la Región de Murcia tiene multitud de carencias”, ha advertido Cerón. Insiste en señalar al Gobierno central como el principal resposnable de la situación: “A la falta de agentes, en lo que el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha situado a la cola de toda España, se le une la falta de infraestructuras y de medios materiales, destacando uno muy grave: la escasez de vehículos".

“Hemos conocido a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que la falta de vehículos operativos en los cuarteles de El Algar, Cabo de Palos y Torre Pacheco, impide que las patrullas puedan realizar las labores de vigilancia, algo que pone en grave riesgo nuestra seguridad y protección”, ha indicado el diputado

Al hilo, Cerón ha apuntado que “el parque móvil de la Guardia Civil en la Región de Murcia cuenta con unos 600 vehículos, la mayoría de ellos con una media de 15 años y 500.000 kilómetros”.

“La antigüedad, la cantidad excesiva de kilómetros y el uso continuo durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ocasiona que un alto porcentaje presente averías continuas, en algunos casos definitivas, y, en el mejor de los casos, desperfectos en tapicerías, salpicadero, carrocería, etc., que en ningún momento son reparados”, ha explicado.

“Muchos vehículos se encuentren más tiempo averiados y en el taller que prestando servicio, lo que ocasiona verdaderos problemas en muchas unidades para prestar un servicio de garantías”, ha incidido Cerón, para alertar a continuación que “en ocasiones queda un solo vehículo operativo, o incluso ninguno, como ha ocurrido recientemente en varios cuarteles de la Región”.

“También hay vehículos que obtienen un informe desfavorable de la Inspección Técnica de Vehículos, lo que impide que puedan seguir funcionando”, ha añadido.

Cerón ha remarcado asimismo que “la mayoría de los vehículos de la Guardia Civil en la Región se adquirieron en propiedad, no a través de la modalidad de renting, por lo que su sustitución se hace a cuentagotas”.

“Garantizar la seguridad de quienes nos protegen debería ser prioridad de cualquier Gobierno digno de tal nombre, pero tenemos un Ejecutivo que no gobierna, solo resiste en el poder al precio que sea para seguir tapando la corrupción que le rodea”, ha concluido.