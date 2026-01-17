La Oficina del Autónomo atendió en 2025 a más de 1.000 personas en la Región

La Oficina del Autónomo (ODA) cerró el año 2025 con un total de 1.012 personas atendidas, lo que supone un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior, consolidándose como un recurso clave de información, apoyo y asesoramiento para emprendedores y trabajadores autónomos de la Región de Murcia.

“Los datos de atención de la Oficina del Autónomo confirman que se ha consolidado como un servicio de referencia para el emprendimiento y el autoempleo en la Región de Murcia, ofreciendo un apoyo cercano, especializado y adaptado a las necesidades reales de las personas que deciden iniciar o consolidar una actividad por cuenta propia”, destacó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

A lo largo del año, esta oficina ha prestado sus servicios en distintos formatos, presencial, grupal, ‘online’ y educativo, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada usuario y ampliar su alcance entre la ciudadanía interesada en el emprendimiento y el autoempleo.

El servicio de asesoramiento individual, centrado en consultas personalizadas sobre alta de autónomos, ayudas, fiscalidad y otros aspectos relacionados con el inicio y consolidación de la actividad, atendió en 2025 a 251 usuarios, frente a los 138 registrados en 2024.

En cuanto a la orientación en grupo, la Oficina del Autónomo desarrolló reuniones y sesiones informativas con asociaciones y entidades. En ellas participaron 68 personas, más del doble que el año anterior.

Asimismo, el asesoramiento ‘online’, a través de ‘webinars’ y talleres virtuales, permitió llegar a medio centenar de personas durante 2025, incorporando por primera vez este formato con sesiones como el ‘webinar’ de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) sobre la elaboración de planes de empresa y el taller ‘Emprende como autónomo’ desarrollado junto a UMU Emprende.

Por otro lado, la divulgación a estudiantes volvió a ser uno de los pilares fundamentales de la actividad de la ODA. Durante 2025, se desarrollaron sesiones informativas en 12 centros educativos, con la participación de 645 alumnos, y en estas se abordaron contenidos relacionados con el emprendimiento y el autoempleo como opción profesional.

Por último, en el ámbito digital, la Oficina del Autónomo mantuvo actualizada la información sobre ayudas y subvenciones vigentes, incorporando nuevas convocatorias y ampliaciones de plazo, así como el seguimiento del Observatorio del Autónomo.

Apoyo a comerciantes autónomos y cuota cero

El Gobierno regional reforzó también su apoyo al pequeño comercio y al trabajo por cuenta propia al destinar una inversión de 2,7 millones de euros a ayudas dirigidas a autónomos comerciantes.

A este respaldo se suma la ‘Cuota Cero Ampliada’, que en 2025 registró 2.720 solicitudes. Esta medida permite cubrir las cuotas de la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad, e incluye además una ayuda inicial de 1.000 euros para quienes se dan de alta como autónomos tras encontrarse en situación de desempleo.

Récord de cierre anual con 105.802 autónomos

La Región de Murcia alcanzó a final del año los 105.802 autónomos, 1.532 trabajadores por cuenta propia más que en diciembre de 2024, lo que supone un aumento del 1,47 por ciento. “Desde el Ejecutivo regional seguimos reforzando las políticas de apoyo al emprendimiento, con servicios como la Oficina del Autónomo, que contribuyen a la creación de empleo, al crecimiento económico y a la consolidación del tejido productivo regional”, añadió López Aragón.