Lola García, donante de órganos: "Con el riñón di a mi hija la libertad de salir de diálisis"

El de Lola García es uno de los rostros que hay detrás de cada donación y de cada trasplante que se ha hecho en la Región de Murcia. Esta enfermera del Hospital Virgen de la Arrixaca donó uno de sus riñones hace ahora ocho años a su hija, Josefina Bueno, quien desde joven estuvo enganchada a un tratamiento de diálisis como consecuencia de un problema renal.

García fue una de las protagonistas que este viernes compartió su historia tras la presentación de los datos de donación y trasplantes de la comunidad en 2025 en el acto organizado en la Consejería de Salud, un encuentro lleno de emoción en el que la donante recordó el momento en el que dio el paso de donar uno de sus órganos a su hija, quien ya había pasado por un trasplante previo sin lograr los resultados esperados.

"La hemodiálisis es una de las situaciones más duras, tanto para los pacientes como para las familias", reconoce esta donante, quien pide a los ciudadanos que "se involucren, que lo intenten" y ayuden a los demás.

Su hija Josefina ha pasado por dos trasplantes: el primero, con 17 años, de un donante cadáver; el segundo, con 18 años, de su propia madre.

En este caso, Lola García explica que ella no le ha dado la vida dos veces a su hija, con el riñón "lo que di a mi hija fue la libertad de poder salir de la diálisis, que era una esclavitud".

Junto a la donante también estuvo en el acto la receptora del riñón, Josefina Bueno, quien recuerda las interminables pruebas y analíticas a las que se tuvo que someter para comprobar que ambas eran compatibles. Tras el trasplante «pasé de estar muy enferma, todo el día en el hospital con la diálisis y sin poder moverme en casa, a llevar una vida normal», fue todo tan rápido que "el día siguiente de la operación me encontraba bien, solo quería marcharme a casa", dice.

150 pacientes murcianos esperan un trasplante renal

Desde la Coordinación Regional de Trasplantes insisten en la necesidad de dar un impulso al programa de trasplante renal de donante vivo. "Somos muy generosos con los cadáveres, pero no tanto con los vivos y es necesario aumentar estas donaciones para que pacientes con insuficiencia renal no entren en diálisis", señala el coordinador, Ricardo Robles.

En estos momentos, en la Región de Murcia hay un millar de pacientes en diálisis y 150 pacientes en lista de espera para recibir un trasplante renal.