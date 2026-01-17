José Antonio Martínez Robles es el nuevo Presidente Autonómico de ANPE Murcia

Este sábado 17 de enero ha tenido lugar el XL Consejo Sindical Autonómico de ANPE Murcia, en el que se ha procedido a la elección de Jose Antonio Martínez Robles como nuevo Presidente Autonómico, junto con su equipo directivo. Desde la agrupación afirman que este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para la organización, "en la que se han definido las principales líneas de actuación sindical para los próximos cuatro años".

El Consejo Sindical Autonómico de ANPE celebró su sesión constitutiva, constituyendo la Mesa del Consejo y ratificando su Reglamento. Durante la jornada se eligieron el Secretariado Permanente Autonómico, los delegados al Consejo Sindical Estatal, al Congreso Sindical, los vocales del Comité Ejecutivo y la constitución del Comité de Garantías y Derechos Autonómicos como establecen sus estatutos internos.

Martínez Robles asume la presidencia del sindicato al frente de, según sus declaraciones, "un equipo sólido, profesional y comprometido, con el objetivo de defender los derechos del profesorado y promover una Educación Pública de calidad". Jose A. Martínez Robles es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Murcia, Profesor de Secundaria de la especialidad de Educación Física desde 2010 y lleva en ANPE 13 años; durante los cuales ha asumido diferentes cargos por lo que es, tal y como indican desde la organización, "gran conocedor de la filosofía y estructura del sindicato".

La sesión culminó con la constitución definitiva del Consejo Sindical Autonómico, que aprobó la ponencia “ANPE: La Voz de la Educación”, que puso de relieve las principales demandas y reivindicaciones de la organización para los próximos años.

En palabras del nuevo presidente “ANPE es un sindicato independiente, exclusivo de la enseñanza pública, no nos movemos por intereses políticos ni ideologías ajenas a la escuela, sino que nos guía únicamente el objetivo de mejorar las condiciones laborales del profesorado de la Región de Murcia y hacer de la docencia, una profesión atractiva y reconocida para garantizar una enseñanza de calidad para todos los alumnos murcianos”.

Por ello, Robles señaló en su intervención la necesidad de contar con el apoyo del Consejero de Educación para desarrollar la Ley de Autoridad Docente en Murcia, una norma que consideran "imprescindible para implantar medidas que refuercen la valoración social de la función docente y que reconozcan, fortalezcan y garanticen la autoridad del profesorado, permitiéndole desempeñar su labor con plenas garantías, conforme a lo establecido en la Ley". "El desarrollo de esta norma supondría un mayor respaldo y prestigio social para el profesorado y contribuirá a la mejora de la calidad educativa en la Región", añadió.

Durante la celebración del XL Consejo Sindical Autonómico, se han elegido como miembros del Secretariado Permanente Autonómico a los siguientes: presidente: D. José Antonio Martínez Robles; vicepresidente: D. Antonio Salmerón Marín; secretaria de Organización: Dª. María Dolores Caballero Guerrero; secretario de Acción Sindical: Diego Jesís Romera González; secretaria de Finanzas: Dª. Mercedes Carrillo Castellón; secretaria de Finanzas: Dª. Mercedes Carrillo Castellón; secretario de Formación: D. Bienvenido Carrillo Castellón; secretaria de Comunicación: Dª. Laura Calero Pérez; secretaria de Acción Social: Dª. Adelia Gálvez Manteca; secretaria de Actas: Dª. Francisca Cayuela Fuentes.

Las demandas que han señalado se centran en la apuesta por la enseñanza pública, donde se demanda una inversión generosa que dote a los centros de recursos y apoyos suficientes, la reducción de ratios en todos los niveles educativos que garantice una mejor atención al alumnado, el encuadramiento del profesorado murciano en el segundo y siguientes tramos de la Carrera Profesional, la reivindicación de la promoción interna del profesorado de Secundaria, Escuela Oficial de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño a Catedráticos a través del sistema de concurso, la cual lleva más de 13 años sin convocarse, la reducción de la carga burocrática entre otras medidas.

Clausura

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó hoy en la clausura del XL Consejo Sindical Autonómico de ANPE.

Destacó la trayectoria de Clemente Hernández, y detalló que “ANPE ha sido protagonista de los grandes avances del sistema educativo regional. Con él se fraguaron las competencias educativas en el año 2000, ANPE impulsó en solitario la jornada continua en Primaria en los centros públicos; y fue pieza clave del Pacto Educativo de 2005”.

Asimismo, el titular de Educación destacó que “ANPE fue el único sindicato de la enseñanza pública que firmó el acuerdo de la carrera profesional docente, estuvo también presente en la negociación del primer convenio del profesorado de Religión, en los avances para el profesorado interino y en el acuerdo de las 35 horas”.

El consejero reafirmó “el compromiso del Gobierno regional con el diálogo social, con el respeto a las organizaciones sindicales y con la mejora continua de las condiciones del profesorado”.