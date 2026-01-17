Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuántos bancos y oficinas sucursales quedan en mi municipio? La lista completa de las 'supervivientes' en la Región, una a una

En la última década la cifra de entidades bancarias físicas ha descendido en más de un 42% en la Región, según el Banco de España

Una mujer en un cajero del centro de Murcia.

Una mujer en un cajero del centro de Murcia. / Israel Sánchez

Adrián González

Adrián González

En solo diez años han desaparecido en la Región de Murcia 392 oficinas bancarias: mientras que en octubre de 2015 se contabilizaban un total de 926 sucursales, en el mismo mes del pasado año 2025 se registraban 533, según el último informe del Banco de España publicado recientemente junto a la estadística histórica de oficinas bancarias en la Comunidad. La diferencia es de una pérdida de prácticamente el 42% de estos espacios en nuestra tierra con respecto a hace una década.

Consulta a continuación cuántas quedan en tu municipio:

Oficinas y sucursales bancarias que quedaban en los municipios de la Región de Murcia en 2025

Descripción del contenido del iframe.

La Región aspira a realizar trasplantes de pulmón el próximo año

Lola García, donante de órganos: "Con el riñón di a mi hija la libertad de salir de diálisis"

¿Cuántos bancos y oficinas sucursales quedan en mi municipio? La lista completa de las 'supervivientes' en la Región, una a una

El 'apagón financiero' avanza en la Región: cuatro municipios ya no tienen ni un solo banco

Torre Pacheco incorpora la última tecnología en riego y climatización de invernaderos

No es Venecia ni el Caribe: descubre una ruta en Murcia sobre la que puedes caminar sobre el agua

Un leve terremoto de magnitud 2,2 se deja sentir en Mula

