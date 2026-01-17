¿Cuántos bancos y oficinas sucursales quedan en mi municipio? La lista completa de las 'supervivientes' en la Región, una a una

En solo diez años han desaparecido en la Región de Murcia 392 oficinas bancarias: mientras que en octubre de 2015 se contabilizaban un total de 926 sucursales, en el mismo mes del pasado año 2025 se registraban 533, según el último informe del Banco de España publicado recientemente junto a la estadística histórica de oficinas bancarias en la Comunidad. La diferencia es de una pérdida de prácticamente el 42% de estos espacios en nuestra tierra con respecto a hace una década.

Consulta a continuación cuántas quedan en tu municipio: