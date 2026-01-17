En 2025 hubo más de 57.000 donantes de sangre, plasma y plaquetas en la Región de Murcia

El pasado 16 de enero pudimos saber que el hospital Virgen de la Arrixaca ha vuelto a repetir como el centro con más donantes de órganos en España para reafirmar que la Región es un territorio 'generoso' en este sentido, el Gobierno Regional ha comunicado, vía nota de prensa, que durante el pasado año 2025, se atendió a 57.743 donantes en el Centro Regional de Hemodonación.

Del total, 6.591 lo hicieron por primera vez. Estas cifras, según afirman, "han permitido garantizar la autosuficiencia y el abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia".

Explican que se realizaron 45.332 donaciones de sangre, 1.237 de plasma y 354 de plaquetas, tanto en los centros fijos de Murcia y Cartagena como a través de las numerosas campañas desarrolladas con unidades móviles en los 45 municipios de la Región, además de empresas, asociaciones, centros educativos y universidades.

El Centro destaca la respuesta solidaria de la ciudadanía, "especialmente en los periodos de mayor demanda o descenso de reservas, cuando los donantes responden con un elevado compromiso, garantizando la continuidad de tratamientos médicos y procedimientos quirúrgicos que dependen de estos componentes sanguíneos".

Avances en donación de médula ósea y plasmaféresis

La donación de médula ósea también obtuvo buenas cifras. Cabe resaltar que es uno de los más complejos por la dificultad para encontrar personas compatibles -se requieren marcadores genéticos muy específicos que es difícil encontrar dentro de la misma familia-.

Asimismo, 1.397 nuevos donantes de médula ósea se incorporaron al registro. Desde la Comunidad consideran que esto permite que la Región de Murcia "continúe siendo una de las comunidades autónomas con mayor número de donantes, con un total de 27.643 donantes activos". Destacan que esta labor se ha desarrollado en colaboración con el Laboratorio Regional de Histocompatibilidad del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y con entidades como la Fundación Josep Carreras.

En este ámbito, informan que durante 2025 la Unidad de Hematología del hospital Morales Meseguer realizó 56 trasplantes de progenitores hematopoyéticos en pacientes adultos, de los cuales 33 fueron autólogos (con células del propio paciente) y 23 alogénicos (utilizando células de donantes familiares o procedentes de registros internacionales).

Por otro lado, el Centro Regional de Hemodonación destaca la puesta en marcha del programa de plasmaféresis en Cartagena, iniciado en junio de 2025. En el pasado año se realizaron en la Región 1.237 procedimientos, de los cuales 158 se llevaron a cabo en la sede de Cartagena.

Donación de sangre: un pilar del sistema sanitario

La directora del Centro Regional de Hemodonación, la doctora María Luisa Lozano, recordó que la donación de sangre es "un pilar esencial del sistema sanitario" y subrayó la importancia de la fidelización de los donantes y del relevo generacional "para garantizar la estabilidad de las reservas hospitalarias".

La directora aclaró que la donación de sangre es un proceso "sencillo y seguro". Antes de cada extracción, el equipo sanitario resuelve todas las dudas de los donantes. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres, hasta tres.

El Centro ha aprovechado la ocasión para animar a todas las personas entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y sin enfermedades que lo contraindiquen a que acudan a lo que consideran "un gesto altruista que salva vidas y contribuye al bienestar de toda la comunidad".

La Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del hospital Morales Meseguer inició su actividad en 1991. Desde entonces ha realizado más de 1.500 trasplantes y se ha consolidado como un centro de referencia, resaltan. A lo largo de su trayectoria ha obtenido cinco acreditaciones JACIE (2004, 2008, 2013, 2018 y 2025), que avalan el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

Desde junio de 2022, la unidad forma parte de la red de centros del Sistema Nacional de Salud autorizados para la administración de terapias CAR-T en patologías como linfoma B difuso de células grandes, linfoma del manto, mieloma múltiple y leucemia linfoblástica aguda. Esta terapia celular avanzada comenzó a administrarse en febrero de 2023 y ha beneficiado hasta la fecha a 22 pacientes, 12 de ellos tratados durante 2025.