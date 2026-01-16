El sector servicios de la Región de Murcia creció casi un cuatro por ciento en ventas durante el pasado mes de noviembre

La Región de Murcia ha obtenido datos muy positivos en los últimos tiempos en lo que al sector terciario respecta. Prueba de esto son los últimos datos publicads por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al pasado mes de noviembre. Según sus cifras, las ventas del sector servicios crecieron un 3,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La industria, en cambio, no tuvo unos números tan halagüeños. Murcia fue la tercera Comunidad Autónoma con mayor decrecimiento; un 6%, solo superada por Baleares y Asturias con una caída del 20 y el 11 por ciento, respectivamente.

Cabe resaltar que el sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas, con Comunitat Valenciana (+7,20%), País Vasco (+6,80%) y Aragón (+6,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha (2,70%), Andalucía (3,00%) y Asturias (3,00%). La media nacional fue de 4,4%, por lo que la Región se sitúo 0,6 puntos por debajo.

Por otro lado, de enero a noviembre de 2025, la facturación del sector servicios creció un 4,2% en la Región de Murcia, 0,4 puntos menos que la media nacional (4,6%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,5% en la comunidad respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las autonomías, excepto en Andalucía, donde registró una caída del 0,24%.

Sector secundario

La cifra de negocios de la industria se redujo en la Región de Murcia un 5,9% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,4 puntos más que la media nacional, que fue del -2,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las comunidades que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en noviembre.

De enero a noviembre de 2025, la cifra de negocios de la industria creció un 0,1% en la Región, 0,4 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

En el conjunto del país, la cifra de negocios bajó un 2,5% el pasado mes de noviembre con relación al mismo mes de 2024. Con el descenso de noviembre de 2025, las ventas rompen con dos meses de crecimientos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 1,6% interanual en noviembre tras seis meses consecutivos de ascensos interanuales. La de noviembre ha sido, además, su mayor caída interanual desde octubre de 2024.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,5%, tres décimas menos de lo que lo hizo en octubre.

Datos nacionales

En España, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,4% en noviembre con relación al mismo mes de 2024, tasa una décima inferior a la del mes anterior. Con el avance de noviembre, las ventas del sector servicios encadenan 20 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según el INE, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que los otros servicios facturaron un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,6% en noviembre en tasa interanual, porcentaje dos puntos superior al de octubre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 20 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1,1%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1% en el penúltimo mes del año pasado respecto a noviembre de 2024, tasa dos décimas superior a la registrada en octubre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.