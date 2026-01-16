Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trasvase Tajo-SeguraCompra pública Mar MenorBúnker MurciaTiempo Región de MurciaCarlos Alcaraz
instagramlinkedin

Laboral

Rubrican el acuerdo para subirle un 14% el sueldo a 30.000 transportistas murcianos

El texto final incluye todas las mejoras pactadas en el preacuerdo al que llegaron patronal y sindicatos a finales del pasado año

Un camión a la entrada de las instalaciones de la patronal Froet en Murcia.

Un camión a la entrada de las instalaciones de la patronal Froet en Murcia. / Juan Carlos Caval

Adrián González

Adrián González

Ya es oficial: el sueldo de los 30.000 transportistas por carretera de la Región de Murcia pegará un acelerón con un incremento del 14% en sus nóminas este mismo año tras la actualización del convenio colectivo. El texto final del acuerdo incluye todas las mejoras pactadas en el preacuerdo al que llegaron patronal y sindicatos a finales del pasado mes de diciembre. UGT y USO firmaron este viernes por la mañana el convenio de transporte de mercancías por carrretera tras un año de trabajo y de reuniones. El texto final del acuerdo incluye actualización de la normativa vigente en materia de igualdad, las nuevas licencias retribuidas así como el protocolo LGTBI.

Como vienen recordando los sindicatos durante todo el proceso, desde 2018 no se había modificado el convenio ni se habían firmado cambios sustanciales desde 2013. Por lo que, el desbloqueo del convenio "es un avance laboral importante que se hace efectivo desde el 1 de enero de 2026. Se ha dado un paso adelante en las condiciones laborales con el compromiso de seguir trabajando y mejorando".

El acuerdo se firmó este viernes en la sede del CES de Murcia.

El acuerdo se firmó este viernes en la sede del CES de Murcia. / L. O.

Beneficia a 3.500 empresas

Este acuerdo definitivo para los próximos tres años engloba a unas 3.500 empresas de transporte de la Región, mayoritariamente pymes. La propia Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) agradeció el día que se firmó el preacuerdo la responsabilidad mostrada por UGT y USO para desbloquear la situación tras años de negociaciones.

Asimismo tanto UGT como USO lamentaron que sindicatos que no están en la mesa de negociación y que no tienen representatividad "se hayan dedicado a entorpecer las negociaciones". Durante la reunión, la patronal les confirmó que no habían influenciado en la firma del nuevo acuerdo.

Noticias relacionadas y más

Con la firma de este convenio se pone en valor "la responsabilidad" que han demostrado los sindicatos firmantes: "Reafirmamos el compromiso de colaboración y diálogo para las siguientes reuniones sobre la renovación del siguiente convenio en 2029, garantizando que no haya futuros bloqueos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
  2. Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana
  3. El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
  4. Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
  5. 9 terremotos en 48 horas: la tierra recuerda a la Región que se halla en la zona con mayor riesgo sísmico de España
  6. Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena
  7. Carlos Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora su último test antes del torneo
  8. El nuevo modelo de transporte de Murcia modifica el pliego y amplía el plazo para recibir ofertas

Rubrican el acuerdo para subirle un 14% el sueldo a 30.000 transportistas murcianos

Rubrican el acuerdo para subirle un 14% el sueldo a 30.000 transportistas murcianos

El PSRM carga contra López Miras por rechazar la nueva financiación: "Ni conciencia, ni honor ni Región de Murcia"

El PSRM carga contra López Miras por rechazar la nueva financiación: "Ni conciencia, ni honor ni Región de Murcia"

La protesta contra las fotovoltaicas en la cuenca del Mar Menor gana fuerza

La protesta contra las fotovoltaicas en la cuenca del Mar Menor gana fuerza

La Arrixaca repite como el hospital con más donantes de órganos de España

La Arrixaca repite como el hospital con más donantes de órganos de España

El sector servicios de la Región de Murcia creció casi un cuatro por ciento en ventas durante el pasado mes de noviembre

El sector servicios de la Región de Murcia creció casi un cuatro por ciento en ventas durante el pasado mes de noviembre

Lucas asegura que "López Miras utiliza el Mar Menor como moneda de cambio"

Lucas asegura que "López Miras utiliza el Mar Menor como moneda de cambio"

Quantix deshoja la margarita en la Región: ¿dónde se ubicará el centro internacional de microchips y de ciberseguridad?

Quantix deshoja la margarita en la Región: ¿dónde se ubicará el centro internacional de microchips y de ciberseguridad?

La Región de Murcia, contra la reforma de Montero: "Pasamos de ser los últimos a los antepenúltimos"

La Región de Murcia, contra la reforma de Montero: "Pasamos de ser los últimos a los antepenúltimos"
Tracking Pixel Contents