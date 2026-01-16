Rubrican el acuerdo para subirle un 14% el sueldo a 30.000 transportistas murcianos

Ya es oficial: el sueldo de los 30.000 transportistas por carretera de la Región de Murcia pegará un acelerón con un incremento del 14% en sus nóminas este mismo año tras la actualización del convenio colectivo. El texto final del acuerdo incluye todas las mejoras pactadas en el preacuerdo al que llegaron patronal y sindicatos a finales del pasado mes de diciembre. UGT y USO firmaron este viernes por la mañana el convenio de transporte de mercancías por carrretera tras un año de trabajo y de reuniones. El texto final del acuerdo incluye actualización de la normativa vigente en materia de igualdad, las nuevas licencias retribuidas así como el protocolo LGTBI.

Como vienen recordando los sindicatos durante todo el proceso, desde 2018 no se había modificado el convenio ni se habían firmado cambios sustanciales desde 2013. Por lo que, el desbloqueo del convenio "es un avance laboral importante que se hace efectivo desde el 1 de enero de 2026. Se ha dado un paso adelante en las condiciones laborales con el compromiso de seguir trabajando y mejorando".

El acuerdo se firmó este viernes en la sede del CES de Murcia. / L. O.

Beneficia a 3.500 empresas

Este acuerdo definitivo para los próximos tres años engloba a unas 3.500 empresas de transporte de la Región, mayoritariamente pymes. La propia Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) agradeció el día que se firmó el preacuerdo la responsabilidad mostrada por UGT y USO para desbloquear la situación tras años de negociaciones.

Asimismo tanto UGT como USO lamentaron que sindicatos que no están en la mesa de negociación y que no tienen representatividad "se hayan dedicado a entorpecer las negociaciones". Durante la reunión, la patronal les confirmó que no habían influenciado en la firma del nuevo acuerdo.

Con la firma de este convenio se pone en valor "la responsabilidad" que han demostrado los sindicatos firmantes: "Reafirmamos el compromiso de colaboración y diálogo para las siguientes reuniones sobre la renovación del siguiente convenio en 2029, garantizando que no haya futuros bloqueos".