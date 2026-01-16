Quantix deshoja la margarita en la Región: ¿dónde se ubicará el centro internacional de microchips y de ciberseguridad?

El interés para acoger el centro internacional de microchips y de ciberseguridad que Quantix va a traer a la Región de Murcia sigue en aumento y cada vez más municipios luchan por quedárselo. La fase para definir la ubicación final de la planta de semiconductores de última generación y de componentes para la elaboración de estos microchip en la Comunidad ya ha suscitado propuestas de 15 ayuntamientos y múltiples entidades, lo que supone "una muestra clara del carácter transformador" que tendrá para nuestra tierra.

Así lo afirmó la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la murciana María González Veracruz, durante la inauguración este viernes del I Semiconductor Security Forum, un evento que reunió en la ciudad de Murcia a referencias del ecosistema nacional e internacional en materia de chips y semiconductores. En todo caso, la decisión final se conocerá a lo largo de este primer trimestre de 2026, tal y como desveló el presidente de Quantix, José Trigueros, en el evento celebrado en el Cuartel de Artillería de Murcia.

Entre las propuestas presentadas por los municipios de Abarán, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Blanca, Cartagena, Ceutí, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Los Alcázares, Mula, Murcia, Santomera, San Pedro del Pinatar y Yecla tendrá que decidir la compañía dónde se ubicará finalmente el ansiado centro, que se espera que pueda comenzar a levantarse a finales de este mismo 2026 o principios del siguiente año.

El proyecto moviliza una inversión total de 40 millones de euros: 19,6 millones aportados por el Gobierno y otros 20 millones de inversión privada

En su intervención, González Veracruz afirmó que el proyecto Quantix Edge Security representa "uno de los mayores ejercicios de modernidad acometidos en la Región en las últimas décadas". "Que esta tierra sea, además de la de los limones, de los asiáticos y las marineras, también la de los chips más seguros del mundo en la 4ª Revolución Industrial", dijo.

En la élite del ecosistema audiovisual digital

La Región de Murcia se consolida como uno de los territorios estratégicos del nuevo ecosistema audiovisual digital en España, al convertirse en una de las cinco infraestructuras locales seleccionadas por el Gobierno para recibir financiación pública destinada a impulsar este sector clave. Con 5,6 millones de euros, la Región de Murcia se coloca solo por detrás de Madrid, que encabeza el reparto con 8 millones, y por delante de grandes polos tradicionales como Barcelona,

El anuncio, difundido por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, forma parte de una inversión global de 24,8 millones de euros orientada a crear una red nacional de infraestructuras audiovisuales avanzadas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la iniciativa Spain AVS Hub.

Más de 600 puestos de trabajo

La secretaria de Estado destacó la operación estratégica de 40 millones de euros que da soporte a Quantix, con una inversión del Gobierno de España de 19,6 millones de euros a través de Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), complementada con otros 20 millones de euros de inversión privada de empresas y un amplio tejido de compañías e instituciones murcianas.

Las estimaciones de la nueva sociedad apuntan a que el centro pueda crear hasta 152 puestos de trabajo directos altamente cualificados en un plazo de cinco años. A esta cifra se sumarán más de 450 empleos indirectos e inducidos, vinculados a actividades de soporte, mantenimiento y logística.

Permitirá reducir la dependencia europea de terceros países en microchips, tal y como pasó en plena pandemia

En términos de impacto económico, el proyecto podría aportar cerca de 800 millones de euros al PIB al alcanzar su quinto año de actividad.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, indicó que la elección de la Región como sede para albergar la planta "reafirma nuestro compromiso con el proceso de transformación digital y nuestra posición como un referente en digitalización".

Mayor autosuficiencia

"La crisis por la escasez de microchips provocada tras la pandemia reveló la importancia de un sector en el que Europa tenía una gran dependencia de otros países y que ahora está tratando de corregir con proyectos como el de la Región de Murcia, que posee un elevado valor añadido para nuestro tejido empresarial e industrial", recordó.

El foro estuvo organizado por Quantix Edge Security (QES) con la colaboración de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Asimismo, está integrado por multinacionales tecnológicas y un conglomerado de empresas y pymes tecnológicas de la Región y en el que también participa el Gobierno regional a través de la sociedad de garantía Avalam y de la sociedad de capital riesgo Murcia Emprende.

El proyecto, impulsado con fondos europeos del programa de ayudas Next Generation a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuenta con una inversión de 40 millones de euros y se prevé que pueda crear cerca de 250 puestos de trabajo vinculados al sector tecnológico y, por tanto, con un elevado valor añadido.